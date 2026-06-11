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पहले प्रेम, फिर शादी का दबाव… मेले में जा रही लड़की के साथ प्रेमी की दरिंदगी, रेत में मिली लाश

झारखंड के चतरा में नदी की रेत में एक लड़की की लाश दफन मिली थी. इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि लड़की के प्रेमी सूरज कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर...

By: Deepika Pandey | Published: June 11, 2026 2:09:06 PM IST

झारखंड रेप और मर्डर केस
झारखंड रेप और मर्डर केस


Jharkhand Murder Case: झारखंड के चतरा जिले में हाल ही में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक अज्ञात लड़की का शव नदी की रेत के नीचे दफन मिला था. अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस हत्याकांड में प्रेम संबंध, शादी का दबाव, कथित सामूहिक दुष्कर्म और इसके बाद हत्या की बात सामने आई है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल की गई चीजों को भी बरामद कर लिया है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 6 जून को पिपरवार इलाके में बहने वाली सफी नदी के किनारे एक महिला का शव मिला. शव रेत के नीचे दबा हुआ था. आरोपियों ने शव को रेत के नीचे छिपाने की कोशिश की. अज्ञात लाश मिलने के बाद चतरा के एसपी अनीमेष नथानी ने टीम गठित की और रांची स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मदद से जांच शुरू की गई. तकनीकी सबूतों की मदद से पुलिस ने मृतका की पहचान की.

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शादी का दबाव बना रही थी महिला

पुलिस के अनुसार, महिला की पहचान रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र निवासी के तौर पर हुई है. पुलिस को पता चला है कि 1 जून को लड़की मांडा मेले में जाने की बात कहकर घर से निकली थी. इसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि उसका खलारी थाना क्षेत्र के मनातू गांव निवासी सूरज कुमार से प्रेम संबंध था. महिला उससे शादी करना चाहती थी लेकिन लड़का इनकार कर रहा था. इसके कारण वो अक्सर उसे कानूनी कार्रवाई कराने की धमकी देती थी. 

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मेला घुमाने के बहाने बुलाया

इसके कारण सूरज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला की हत्या करने की साजिश रची. 1-2 जून की रात को सूरज ने उसे मांडा मेला घुमाने और शादी को लेकर बातचीत करने का झांसा दिया और उसे पंडरिया के जंगल में बुलाया. जंगल में सूरज के दोस्त राहुल और रोहित पहले से मौजूद थे. उन तीनों ने पहले महिला का दुष्कर्म किया. इसके बाद शव को सफी नदी के किनारे ले जाकर रेत में दफना दिया.

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय सूरज कुमार, 19 वर्षीय राहुल भुइयां, 19 वर्षीय रोहित महतो और 21 वर्षीय पवन महतो के रूप में हुई है. चारों आरोपी रांची जिले के खलारी के मनातू गांव के रहने वाले हैं. पुलिस को मृतका की चप्पल, हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और शव को खराब करने के लिए इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद की गई है.

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