इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्यार, मंदिर में की शादी, कुछ ही घंटों बाद थाने पहुंची लड़की, लगाए ये आरोप

Jharkhand Crime News: झारखंड के कोडरमा के पचौड़ी गांव की 19 वर्षीय काजल कुमारी ने ईटाय निवासी रोशन कुमार से शादी की थी. शादी के कुछ घंटे बाद ही उसके पति और घरवालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. काजल कुमारी ने बताया कि उनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी. फिर उसने शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाए. इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों ने पास के मंदिर में शादी कर ली लेकिन शादी के कुछ घंटे बाद ही दहेज की मांग और प्रताड़ना का मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार, पचौड़ी गांव की 19 वर्षीय काजल कुमारी ने ईटाय निवासी रौशन कुमार और उसके परिवार के छह लोगों पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए.

ग्रामीणों ने कराई शादी

पीड़िता के अनुसार, रोशन कुमार अपनी बुआ के घर पचौड़ी आता-जाता रहता था. पांच महीने पहले दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई. दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और रोशन ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए. 21 मई की रात रोशन लड़की से मिलने के लिए घर आया. गांव वालों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और उनकी जबरन शादी करा दी.

शादी के दो घंटे बाद ही दहेज की मांग

22 मई को घोड़सीमर मंदिर में दोनों की शादी हुई. शादी के दो घंटे बाद ही रोशन की मां निर्मला, मौसी नीतू समेत मामा, फूफा और दूसरे रिश्तेदार घर पहुंचे, तो दहेज में 10 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल मांगने लगे. दहेज न देने पर घर में घुसने नहीं दिया और धमकी भी दी. इसके अलावा रोशन के पिता सुधीर सिंह और भाई राहुल ने फोन करके धमकी दी. 23 मई की सुबह रोशन शौच जाने के नाम पर घर से निकला और फरार हो गया. उसके बाद से उसका फोन भी नहीं लग रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने पूरा मामला जानकर आरोपियों के खिलाफ तमाम संबंधित धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली है. शुरुआती शिकायत में उसके पति रोशन और 7 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कराए जाएंगे. वहीं पुलिस रोशन और उसके परिवार व रिश्तेदारों की तलाश कर रही है.

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