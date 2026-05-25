इश्क, शादी और धोखा… इंस्टाग्राम पर मिले आशिक ने मांगा 10 लाख का दहेज, युवती ने ठोका केस

Kodarma Crime News: झारखंड के कोडरमा जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक युवक ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगा. यह मामला सतगावां थाना क्षेत्र से आया है. पचौड़ी गांव की 19 साल का काजल कुमारी ने ईटाय रोशन कुमार समेत परिवार के आधे दर्जन लोगों के खिलाफ यौन शोषण, धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है. आवेदन में पीड़िता काजल कुमारी ने बताया कि उसके प्रेमी रोशन कुमार अपनी बुआ के घर पचौड़ी आता-जाता रहता था. काजल ने बताया कि करीब 5 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी.

मंदिर में रचाई शादी

पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया गया कि रोशन कुमार ने उसे शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद कई बार धमकी देकर शोषण किया. पीड़िता ने बताया कि 21 मई की रात करीब 11 बजे रोशन युवती से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा था. इस दौरान परिवार और गांव के लोगों उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने रोशन पर शादी करने का दबाव बनाया, जिसके बाद वह भी राजी हो गया. फिर उन दोनों ने 22 मई को घोड़सीमर मंदिर में शादी रचाई.

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शादी के बाद मांगे 10 लाख दहेज

19 वर्षीय काजल कुमारी का आरोप है कि शादी के बाद लगभग 2 घंटे बाद भी रोशन की मां और उनके रिश्तेदार उसके घर पर पहुंचे. रोशन के घरवालों ने काजल के परिवार से 10 लाख रुपये दहेज और मोटरसाइकिल की मांग की. साथ ही धमकी दी गई कि अगर उन्हें दहेज नहीं मिला, तो घर में एंट्री नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं, रोशन के पिता और भाई ने भी फोन करके धमकी दी. पीड़िता काजल कुमारी ने बताया कि 23 मई की सुबह रोशन शौच जाने की बात कहकर घर से निकला और फरार हो गया. इसके बाद से ही रोशन का मोबाइल बंद आ रहा है.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी बबलू सिंह ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर रोशन कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल टेस्ट और न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.