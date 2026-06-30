Home > झारखंड > खूंटी हाईवे का नया ‘डॉन’… बच्चे की सुरक्षा के लिए ‘बॉडीगार्ड’ बन गया ढाई टन का हाथी, बीच सड़क किया ऐसा ट्रैफिक जाम; थर-थर कांपने लगे लोग!

खूंटी हाईवे का नया ‘डॉन’… बच्चे की सुरक्षा के लिए ‘बॉडीगार्ड’ बन गया ढाई टन का हाथी, बीच सड़क किया ऐसा ट्रैफिक जाम; थर-थर कांपने लगे लोग!

एक तरफ हाईवे पर हाथियों की मौजूदगी ने लोगों में रोमांच पैदा कर दिया तो वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों के मन भी हादसे का डर बैछा हुआ है. जंगल और इंसानों के बीच का ये आमना-सामना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है.

By: Kajal Jain | Published: June 30, 2026 12:02:58 PM IST

खूंटी हाईवे का नया 'डॉन'... बच्चे की सुरक्षा के लिए 'बॉडीगार्ड' बन गया ढाई टन का हाथी, बीच सड़क किया ऐसा ट्रैफिक जाम; थर-थर कांपने लगे लोग!
खूंटी हाईवे का नया 'डॉन'... बच्चे की सुरक्षा के लिए 'बॉडीगार्ड' बन गया ढाई टन का हाथी, बीच सड़क किया ऐसा ट्रैफिक जाम; थर-थर कांपने लगे लोग!


झारखंड के खूंटी जिले का कुल्डा जंगल इन दिनों जंगली हाथियों का स्थायी ठिकाना बना हुआ है. तोरपा थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राजकीय राजमार्ग-3 पर हाथियों की मौजूदगी अब आम बात हो गई है. सात से आठ हाथियों का झुंड अक्सर सड़क पर उतर आता है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम जाती है और राहगीरों में दहशत का माहौल बन जाता है. हालांकि अब तक किसी तरह की जनहानि की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन हर बार हाथियों के सड़क पर आने के साथ ही लोग अनहोनी की आशंका से सहम जाते हैं.

सड़क पर क्यों पहरा दे रहा है गजराज?

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों के झुंड में एक हथिनी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है. यही वजह है कि पूरा झुंड उसके आसपास ही रहता है और कई बार एक हाथी सड़क पर खड़ा होकर पहरेदार की तरह नजर आता है.

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ऐसे में जंगल से गुजरने वाले इस राजमार्ग पर वाहन चालकों को काफी देर तक रुकना पड़ता है. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और हाथियों के हटने के बाद ही आवागमन सामान्य हो पाता है.

आवाजाही से कतरा रहे स्थानीय लोग

हाथियों की सबसे ज्यादा चुनौती स्कूली बच्चों के सामने है. विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल आने-जाने के समय अक्सर हाथी सड़क पर मिल जाते हैं, जिससे डर का माहौल बना रहता है. कई बार उन्हें देर तक इंतजार करना पड़ता है और विद्यालय पहुंचने में भी देरी हो जाती है.

दिलचस्प बात यह है कि हाथियों की मौजूदगी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गई है. जैसे ही झुंड सड़क पर दिखाई देता है, राहगीर अपने वाहन रोककर हाथियों को देखने लगते हैं. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है.

प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

तोरपा के उपप्रमुख संतोष कर का कहना है कि यह राजकीय राजमार्ग है, जहां दिन-रात भारी वाहनों की आवाजाही होती है. ऐसे में हाथियों का सड़क पर आना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. उन्होंने वन विभाग से इस इलाके में निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है.

फिलहाल कुल्डा जंगल में हाथियों की मौजूदगी ने एक ओर लोगों में रोमांच पैदा किया है, तो दूसरी ओर हर गुजरने वाले राहगीर के मन में डर भी बैठा दिया है. जंगल और इंसानों के बीच बढ़ता यह आमना-सामना अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली में आज कहां-कहां होगा ‘पावर कट’; जानिए किन इलाकों में 2-6 घंटे तक गुल रहेगी बत्ती, नोट कर लें टाइमिंग और शेड्यूल!

Tags: elephant viral videoJharkhand Newswild life news
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