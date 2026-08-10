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JPSC परीक्षा धांधली में मनी लॉन्ड्रिंग! अब ED करेगी इसकी जांच, झारखंड के छात्रों को मिलेगा न्याय?

JPSC Exam Scam: झारखंड में JPSC भर्ती धांधली में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है. अब इसकी जांच ED करेगी. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 10, 2026 12:26:46 PM IST

JPSC परीक्षा धांधली में ED की एंट्री
JPSC परीक्षा धांधली में ED की एंट्री


झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC की परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं की जांच अब आर्थिक लेन-देन तक पहुंच गई है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एजेंसी की एंट्री के बाद जांच का फोकस अब सिर्फ परीक्षा में हुई गड़बड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कथित भ्रष्टाचार से जुड़े पैसों के लेन-देन और उसके नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा.

क्या जानकारी आई सामने?

जानकारी के मुताबिक, ED ने राज्य CID की ओर से दर्ज प्राथमिकी, कांड संख्या 16/26, को आधार बनाकर ECIR दर्ज की है। JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच में अब आर्थिक अपराध से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी.

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ED की जांच में सबसे अहम कड़ी मनी ट्रेल होगी. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित परीक्षा धांधली में पैसों का लेन-देन हुआ या नहीं, अगर हुआ तो रकम किसके जरिए और किन माध्यमों से पहुंची. इसके अलावा कथित अवैध कमाई को कहां निवेश या ट्रांसफर किया गया, इसकी भी जांच की जा सकती है.

CID पहले ही कर चुकी है बड़ी कार्रवाई

मामले में राज्य CID की जांच पहले से जारी है. अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं, धांधली के दौरान JPSC के अध्यक्ष रहे एल. खियांगते से CID की टीम चार अलग-अलग दौर में पूछताछ कर चुकी है. ED की जांच शुरू होने के बाद अब मामले में गिरफ्तार आरोपियों और अन्य संदिग्धों से जुड़े वित्तीय लेन-देन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.

JPSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्र लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं. ऐसे में ED की एंट्री ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर होगी कि कथित परीक्षा धांधली के पीछे सिर्फ प्रशासनिक या परीक्षा संबंधी अनियमितता थी, या इसके पीछे कोई संगठित आर्थिक नेटवर्क भी काम कर रहा था.

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Tags: jharkhand protestJPSCJPSC Scam
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