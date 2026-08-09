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सरकार ने मानी आधी मांग, आधी पर टकराव बरकरार; JPSC रद्द, CGL पर छात्रों का विरोध जारी

JPSC JSSC controversy: JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर झारखंड में कई दिनों से चल रहा स्टूडेंट्स का विरोध रविवार को एक अहम मोड़ पर पहुंच गया. राज्य सरकार की हाई-लेवल मिनिस्टीरियल कमेटी और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच लंबी बातचीत के बाद, 14वीं JPSC सिविल सर्विसेज़ प्रीलिमिनरी परीक्षा (PT) को कैंसिल करने का फैसला लिया गया.

By: Shristi S | Published: August 9, 2026 10:52:10 PM IST

JPSC रद्द, CGL पर छात्रों का विरोध जारी
JPSC रद्द, CGL पर छात्रों का विरोध जारी


JPSC JSSC Student Protest: JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर झारखंड में कई दिनों से चल रहा स्टूडेंट्स का विरोध रविवार को एक अहम मोड़ पर पहुंच गया. राज्य सरकार की हाई-लेवल मिनिस्टीरियल कमेटी और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच लंबी बातचीत के बाद, 14वीं JPSC सिविल सर्विसेज़ प्रीलिमिनरी परीक्षा (PT) को कैंसिल करने का फैसला लिया गया. हालांकि, सरकार JSSC CGL परीक्षा कैंसिल करने पर सहमत नहीं हुई है. इसके बजाय, उसने एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में ज्यूडिशियल जांच का प्रस्ताव दिया है.

सरकार के फैसले के बावजूद, स्टूडेंट्स ने विरोध खत्म करने से इनकार कर दिया है. स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि उनकी पहली मांग CBI जांच है. उनका दावा है कि सिर्फ परीक्षाएं कैंसिल करने या ज्यूडिशियल जांच कराने से पूरा विवाद हल नहीं होगा. आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स ने सोमवार को असेंबली तक मार्च निकालने का ऐलान किया है.

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शनिवार को मीटिंग के बाद, रविवार को बातचीत फिर से शुरू हुई

शनिवार को रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स और सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई. चार मेंबर वाली मिनिस्टीरियल कमेटी ने अलग-अलग स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन्स की मांगों को सुना. इसके बाद, कमिटी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब साढ़े तीन घंटे तक मीटिंग की और उन्हें स्टूडेंट्स की मांगों और आंदोलन की स्थिति के बारे में बताया.

रविवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक और मीटिंग हुई. चर्चा में मंत्री सुदिब्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और चमारा लिंडा ने हिस्सा लिया.

स्टूडेंट्स किन मांगों पर अड़े हैं?

स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन की मुख्य मांगों में 14वीं JPSC PT एग्जाम के साथ-साथ सिविल सर्विसेज़ बैकलॉग को फिर से शुरू करना, एग्जामिनेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, एक रेगुलर एग्जामिनेशन कैलेंडर और कथित गड़बड़ियों की जांच शामिल है. स्टूडेंट्स पूरे मामले की CBI जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने स्टूडेंट्स से आंदोलन खत्म करने की अपील की है. एग्जामिनेशन सुधारों के बारे में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है: jpsc.jssc.feedback@gmail.com

लेकिन, स्टूडेंट्स ने अभी तक सरकार की अपील पर ध्यान नहीं दिया है. 14वीं JPSC PT परीक्षा कैंसिल होने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, और सोमवार को असेंबली तक मार्च निकाला जाएगा. अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच अगली बातचीत से कोई हल निकलता है या विरोध और तेज़ होगा.

Tags: jharkhandJPSC JSSCstudent protest
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