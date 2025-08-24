Jharkhand: युवा समाज और राजनीति में नई सोच के साथ आगे बढ़ें, शिक्षा और रोजगार पर दें जोर

झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने युवा वर्ग को सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ाने का संदेश दिया। लोहरदगा में लव कुश जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी को अपने सपनों को बड़ा करने के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देना होगा।

सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक भागीदारी को नया स्वरूप

महतो ने कहा, “सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक भागीदारी को नया स्वरूप देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। युवा ही समाज की उम्मीद हैं और वे ही भविष्य को आकार देंगे। हमें मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना होगा।”

उन्होंने लव कुश महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक चिंतन और वैचारिक विकास को बल मिलता है। समारोह में शिक्षा, पावर लिफ्टिंग और नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और उन्हें टैबलेट भेंट किए गए।

बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए

संगोष्ठी में संजय मेहता, हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ने भी कहा कि बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “नौकरशाही, न्यायपालिका, राजनीति, पत्रकारिता और खेल—हर क्षेत्र में युवा भागीदारी सुनिश्चित करें। समाज एक स्कूल की तरह है, जिसमें नई पीढ़ी सीखती और भविष्य को आकार देती है। हमें तय करना होगा कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।”

महतो और मेहता ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने विचारों और नैतिक मूल्यों को मजबूत करें, लैंगिक समानता और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से सोचें। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए समान अवसर और सुरक्षित वातावरण बनाना सभी की जिम्मेदारी है। समारोह में हजारों लोग मौजूद थे।