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Jharkhand: चलती ट्रेन में गुंडागर्दी! महिला SI और उसके परिवार पर हमला, FIR के बाद GRP-RPF एक्शन में

Jharkhand Woman SI Assault: साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड एक महिला सब-इंस्पेक्टर (इंस्पेक्टर) पूजा कुमारी, उनके पति हरिओम कुमार और उनके छोटे बच्चे पर गया-हावड़ा एक्सप्रेस में कथित तौर पर हमला किया गया.

By: Shristi S | Published: July 6, 2026 5:43:49 PM IST

महिला सब-इंस्पेक्टर पूजा कुमारी और उसके परिवार पर ट्रेन में हमला
महिला सब-इंस्पेक्टर पूजा कुमारी और उसके परिवार पर ट्रेन में हमला


Jharkhand Woman Sub Inspector Assaulted: झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड एक महिला सब-इंस्पेक्टर (इंस्पेक्टर) पूजा कुमारी, उनके पति हरिओम कुमार और उनके छोटे बच्चे पर गया-हावड़ा एक्सप्रेस में कथित तौर पर हमला किया गया.

यह घटना रिज़र्व सीटों को लेकर हुए विवाद के बाद हुई. आरोप है कि कुछ युवकों ने पहले उनकी सीट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और जब उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर कपल और उनके बच्चे के साथ मारपीट की. महिला सब-इंस्पेक्टर ने GRP में FIR दर्ज कराई है और जांच शुरू कर दी गई है.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा कुमारी साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं. उन्हें 6 जुलाई को ड्यूटी जॉइन करनी थी. इसलिए, वह अपने पति हरिओम कुमार और अपने बच्चे के साथ गया-हावड़ा एक्सप्रेस से बरहरवा लौट रही थीं. हरिओम कुमार भी झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हैं. परिवार ने ट्रेन टिकट रिजर्व करवाए थे और अपनी तय सीटों पर बैठ गए थे.

लड़कों ने रिजर्व सीटों पर कब्ज़ा कर लिया

झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ लड़कों ने रिज़र्व सीटों पर कब्ज़ा कर लिया. खबर है कि नवादा स्टेशन के पास कुछ लड़कों ने उनकी रिज़र्व सीट पर कब्ज़ा कर लिया. जब पूजा कुमारी और उनके पति ने उनसे सीट खाली करने को कहा और उन्हें अपना रिज़र्वेशन दिखाया, तो बहस शुरू हो गई. आरोप है कि जब लड़ाई बढ़ी, तो लड़कों ने अपने दूसरे दोस्तों को बुला लिया और कपल के साथ मारपीट करने लगे, जो अपने बच्चे के साथ थे. इस घटना से ट्रेन में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया.

पहचान होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की

महिला इंस्पेक्टर पूजा कुमारी ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना तुरंत RPF और GRP को दी गई, लेकिन पुलिस ने शुरू में मामले को गंभीरता से नहीं लिया और टालमटोल करती रही. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने और उनके पति ने खुद को झारखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बताया, तभी RPF और GRP के अधिकारी एक्टिव हुए और बीच-बचाव किया.

महिला इंस्पेक्टर इंजन के सामने खड़ी हो गईं

घटना से गुस्साई पूजा कुमारी काशीचक स्टेशन पर ट्रेन के इंजन के सामने विरोध करने के लिए खड़ी हो गईं. उनके विरोध के कारण गया-हावड़ा एक्सप्रेस लगभग एक घंटे तक स्टेशन पर रुकी रही. रेलवे पुलिस और दूसरे अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ने दिया गया. इस घटना की वजह से यात्रियों को भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा.

पूजा कुमारी ने बताया कि स्थानीय जान-पहचान वालों से पूछताछ करने पर उन्हें विमलेश कुमार नाम के एक युवक का नाम पता चला. आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी काशीचक इलाके का रहने वाला है. महिला इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में उसका नाम भी बताया है.

GRP और RPF ने जांच शुरू की

घटना के बाद महिला इंस्पेक्टर पूजा कुमारी ने संबंधित GRP थाने में FIR दर्ज कराई है. शिकायत के बाद GRP और RPF ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रेलवे पुलिस ट्रेन में सवार दूसरे यात्रियों के बयान ले रही है, साथ ही मौजूद CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर रेलवे ट्रेनों में रिजर्व सीटों पर लोगों के बैठने, यात्रियों की सुरक्षा और समय पर पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Tags: jharkhandtrain
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