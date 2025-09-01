Home > क्राइम > Jharkhand: महिला की मिली तालिबानी सजा – बाल काटे चप्पल की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया

Jharkhand: महिला की मिली तालिबानी सजा – बाल काटे चप्पल की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया

Jharkhand: गिरिडीह में तालिबानी सजा: महिला का बाल काटकर चप्पल की माला पहनाई, पूरे गांव में घुमाया – पुलिस ने तीन महिलाओं को लिया हिरासत में

September 1, 2025

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: गिरिडीह जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। डुमरी थाना क्षेत्र के पिपराडीह गांव में ग्रामीणों ने एक महिला को तालिबानी सजा देते हुए बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। महिला का बाल काटा गया, गले में जूते-चप्पलों की माला डालकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

स्थानीय मुखिया तुरंत किया पुलिस को सूचित 

जानकारी के मुताबिक, किसी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने महिला को पहले मारपीट की और फिर अपमानजनक तरीके से उसका बाल काटकर उसे पूरे गांव में घुमाया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुखिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। डुमरी पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई – तीन महिलाऐं हिरासत में 

पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन महिलाओं को हिरासत में लिया है। फिलहाल पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस विवाद की वजह से महिला को इस तरह की तालिबानी सजा दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है

महिला पर लगाया गया था चोरी का आरोप 

डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि महिला पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस तरह की हरकत की। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से देख रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

