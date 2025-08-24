Jharkhand Weather Updates:रांची में जलभराव, सामान्य जनजीवन प्रभावित

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट: झारखंड के चतरा जिले में पिछले 48 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। नदियां उफान पर हैं, पुल-पुलिया बह गए हैं और सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। हालात इतने भयावह हैं कि जिले के कई गांव चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गए हैं।

3 लोगों की मौत, कई घरों में घुसा पानी

जानकारी के अनुसार ,चतरा में मूसलाधार बारिश का कहर अभी भी जारी है, 3 लोगों की मौत और कई गांव टापू में तब्दील हो गये हैं , बाढ़ जैसे हालात में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मृतकों में इटखोरी के बनथु गांव निवासी कृष्णा सिंह, गिधौर निवासी रीना देवी और उनके पति सत्येंद्र दांगी शामिल हैं। वहीं, दर्जनों मवेशियों की भी मौत हो गई है। कई परिवारों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं।

स्कूल और सरकारी दफ्तर डूबे

गिधौर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंझगांवत्तरी का भवन ढह गया। इसी परिसर से होकर गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का बिजली का पोल भी भवन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उस वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

इसके अलावा कस्तुरबा विद्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय और बीआरसी भवन में भी पानी भर गया, जिससे सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है।

हुस्न के नशे में इस कदर लट्टू हुए 2 युवक, दोनों ने मिलकर लूटा दिए करोड़ों रुपये, पूरा मामला जान पुलिस का चकरा गया माथा

बिजली आपूर्ति बाधित

लगातार बारिश और तेज हवाओं से कई जगह बिजली के पोल गिर गए और बह गए हैं। नतीजतन जिले के अधिकांश हिस्सों में लगभग 40 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।

‘अविश्वसनीय था! उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे क्या होगा’, जब सचिन तेंदुलकर की प्रिडिक्शन स्किल देख हैरान रह गए अमिताभ बच्चन, देखें VIDEO

प्रशासन अलर्ट

डीसी ने बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने और तत्काल राहत कार्य शुरू करने का निर्देश सभी बीडीओ और सीओ को दिया है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं, मृतक चौकीदार को सलामी देकर श्रद्धांजलि भी दी गई।

‘संतुष्ट होना मेरे स्वभाव में नहीं…’, GST के बाद इनकम टैक्स में होगा बड़ा बदलाव, PM Modi ने किया एलान

1980 के बाद सबसे भयावह बारिश

स्थानीय लोगों के मुताबिक, 1980 के बाद पहली बार इतनी भीषण वर्षा देखने को मिली है। लोग इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए प्रशासन से त्वरित राहत की मांग कर रहे हैं।