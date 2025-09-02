Jharkhand Weather Today: झारखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश का कहर, 6 जिलों में आज येलो अलर्ट

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand Weather Today: झारखंड में मानसून का मिजाज एक बार फिर करवट ले चुका है। राजधानी रांची में सोमवार को जहां चटक धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था, वहीं मंगलवार को मौसम का तेवर पूरी तरह बदल गया। अब मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी है। मंगलवार को झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला-खरसावां शामिल हैं। विभाग का कहना है कि इन जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान जमकर बारिश होगी और बिजली गिरने की आशंका भी बनी रहेगी।

Udit Raj on Peter Navarro: Trump का नया चेला निकला उदित राज, पीटर नवारो के ‘ब्राह्मण’ वाले बयान का किया समर्थन

दोपहर 2 बजे के बाद बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद से मौसम अचानक करवट लेगा। आसमान में घने बादल छा जाएंगे और कई जगहों पर तेज बारिश के साथ गर्जन-तड़ित की स्थिति बनेगी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खुले मैदान या पेड़ों के नीचे न खड़े हों और सुरक्षित जगहों पर रहें।बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सीधा असर झारखंड पर पड़ रहा है। इसका असर खासकर राज्य के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों पर ज्यादा दिखेगा। विभाग ने बताया कि इस सर्कुलेशन के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है।

राहत और मुश्किलें दोनों साथ

बारिश से एक ओर जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में जलजमाव, नदी-नालों का उफान और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। ग्रामीण इलाकों में खेतों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित होगी, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि लोग मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर रखें और किसी भी अफवाह से बचें। आने वाले चार दिन झारखंड के लिए बारिश की दृष्टि से बेहद अहम रहने वाले हैं।

बाल-बाल बचे! पुणे से दिल्ली आ रही थी SpiceJet फ्लाइट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग