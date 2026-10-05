Video: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने बिहार से झारखंड पहुंचा प्रेमी, लोगों ने रंगेहाथ पकड़ा, फिर पेड़ पर बांधकर पीटा

Jharkhand Giridih Video: झारखंड के गिरिडीह में एक युवक और शादीशुदा महिला को कथित तौर पर प्रेम संबंध के चलते ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा. गावां थाना क्षेत्र के झाराढाब में ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया. इसके बाद युवक की पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि बिहार के नवादा जिले के बिशनपुर गांव का रहने वाला युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने झाराढाब पहुंचा था. दोनों को साथ देखकर कुछ ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया. आरोप है कि इसके बाद दोनों को पेड़ से बांध दिया गया और युवक के साथ मारपीट की गई.

पुलिस ने पहुंचकर छुड़ाया

घटना की सूचना मिलने के बाद गावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और थाने ले गई. वायरल वीडियो के आधार पर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है. सवाल ये भी है किसी के निजी रिश्ते को लेकर कानून हाथ में लेने का अधिकार किसे है? पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक के साथ मारपीट किसने की और इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल थे.

गिरिडीह के गावां प्रखंड के झाराढाब में प्रेमी युगल को पेड़ से बांधने का वीडियो वायरल! @GIRIDIHPOLICE @GiridihDc https://t.co/EmSjmrMUTp — Journalist Azaz Ahmad (@JournalistAzaz) October 4, 2026







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थाना प्रभारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर गावां थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दो लोगों को पेड़ से बांधकर रखे जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों को मुक्त कराकर थाने ले आई. उन्होंने बताया कि दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर घटना की वास्तविक स्थिति पता लगाने में जुटी है. थाना प्रभारी के अनुसार, पूछताछ पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़े अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे.

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