Jharkhand: अबुआ सरकार में सर्वाधिक लुटे-पीटे जा रहे आदिवासी : बाबूलाल मरांडी

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा शोषण गरीब और आदिवासी समाज का हो रहा है। सूर्या हांसदा की हत्या से लेकर नगड़ी भूमि विवाद तक सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

11 सितंबर को प्रदर्शन

मरांडी ने प्रेसवार्ता में घोषणा की कि भाजपा 11 सितंबर को राज्य के सभी 216 प्रखंडों में जोरदार प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन के दो प्रमुख मुद्दे होंगे

1. सूर्या हांसदा की हत्या मामले की सीबीआई जांच।

2. नगड़ी के रैयतों की जमीन की वापसी।

सूर्या हांसदा को लेकर बड़ा आरोप

मरांडी ने कहा कि पुलिस जिस एनकाउंटर की बात कर रही है, दरअसल वह बेरहमी से की गई हत्या थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या को देवघर के मोहनपुर ले जाकर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, शरीर पर बड़े-बड़े धब्बे इसका सबूत हैं। बाद में उनकी हत्या कर गोली मारी गई और इसे एनकाउंटर का नाम दे दिया गया।

उन्होंने कहा कि “अगर सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं करती?”

नगड़ी भूमि विवाद पर हमला

मरांडी ने कहा कि नगड़ी के रैयतों की जमीन पर रिम्स-2 बनाने का फैसला सरकार का तानाशाही रवैया है। 1950 के दशक से लेकर 2012 तक इस भूमि पर संघर्ष होता रहा है। रैयतों ने हाल ही में भी कंटीली तार हटाकर खेतों में हल चलाकर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि “अबुआ सरकार किसानों और आदिवासियों की जमीन लूटने पर तुली हुई है।”

“खनिजों की लूट और आदिवासी शोषण”

मरांडी ने यह भी कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और तस्करी हो रही है। सूर्या हांसदा इस गोरखधंधे के खिलाफ खड़े थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस लड़ाई को सड़क से सदन तक ले जाएगी। मरांडी ने साफ कहा कि अबुआ सरकार में गरीब, किसान और आदिवासी समाज सबसे ज्यादा लुटा-पीटा जा रहा है और भाजपा इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।