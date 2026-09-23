कुछ महीने पहले हुई लव मैरिज, पत्नी के गैर मर्द से बात… जमशेदपुर में बीवी ने घर क्या छोड़ा संजय ने उठाया खौफनाक कदम

Jharkhand Love Marriage Case: वो कहते हैं ना कि अगर इंसान के मन में किसी के लिए शक बैठ जाए तो वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता. शादी के महज कुछ महीनों बाद रिश्ते में आई खटास एक परिवार के लिए त्रासदी बन गई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. झारखंड के जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके के रामजन्मनगर में 23 साल के युवक संजय तांडी की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. परिजनों के मुताबिक, पत्नी से चल रहे विवाद और उसके घर छोड़कर चले जाने के बाद संजय काफी परेशान रहने लगा था.

कुछ महीने पहले हुई थी लव मैरिज

परिजनों के मुताबिक, संजय ने करीब तीन-चार महीने पहले सोनारी की रहने वाली युवती सोमा कर्मकार से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों कदमा इलाके में साथ रह रहे थे. शुरुआत के कुछ समय तो दोनों के लिए किसी हसीन पल से कम नहीं थे, लेकिन बाद में पति और पत्नी के बीच हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने लगा. परिजनों का दावा है कि कई बार नाराज होकर सोमा अपने घर चली जाती थी.

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई और वापस नहीं लौटी. परिजनों के मुताबिक, वह डिमना इलाके के एक हॉस्टल में रह रही थी. संजय लगातार उससे संपर्क कर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था.

पत्नी को लेकर रहता था तनाव

परिजनों ने पुलिस को बताया कि संजय अपनी पत्नी सोमा को लेकर लगातार तनाव में था. उसे पत्नी के किसी गैर मर्द से बातचीत करने का शक था. जो उसके मन में अंदर ही अंदर घर कर गया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी. पत्नी के वापस नहीं लौटने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी. इसी बीच देर रात घर में संजय की मौत हो गई. सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस जांच में सामने आएगी पूरी सच्चाई

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. पुलस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत से पहले किन परिस्थितियों में विवाद हुआ था और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी. घटना के बाद संजय के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घर पर रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले से जुड़ी परिस्थितियां और साफ होने की उम्मीद है.