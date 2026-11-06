18 पहियों वाले ट्रक ने कुचले 7 लोग! एक के बाद एक को रौंदता गया; झारखंड में मौत का तांडव

Jharkhand Truck Accident: क्या हो जब एक झटके में ही मौत आवाज दे दे! ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला झारखंड से सामने आ रहा है. जहां अचानक 7 लोग मौत के मुंह में चले गए. पुलिस ने बताया कि झारखंड के खूंटी जिले में गुरुवार देर रात एक तेज़ रफ़्तार 18 पहियों वाले ट्रक ने सात लोगों को कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई. यह हादसा कर्रा थाना इलाके में कर्रा-तोरपा मेन रोड पर पोड़ा से पहले जोन-लुदरू मोड़ के पास हुआ. मरने वालों में चार महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं.

अचानक हुआ खतरनाक हादसा

मरने वालों की पहचान पाको देवी, कसीला देवी, मंहू देवी, गोलू कुमार, अंजलि कुमारी, टूटी कुमारी और 12 साल के सौरभ नायक के तौर पर हुई है. हादसे में घायल खुशबू कुमारी का खूंटी सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. सभी मरने वाले जोन-लुदरू मोड़ के पास बसी एक कॉलोनी के रहने वाले थे. चश्मदीदों के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 9:45 बजे एक स्कूटर सवार का कंट्रोल खो गया और वो जोन-लुदरू मोड़ के पास एक पुलिया के पास झाड़ियों में गिर गया. घटना के बारे में पता चलने पर, आस-पास की औरतें और बच्चे सवार की मदद करने और उसका हालचाल जानने के लिए पुलिया के पास जमा हो गए.

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7 लोगों की हुई मौत

इसी बीच, तोरपा की तरफ से आ रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया, जिसमें छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे से मौके पर अफ़रा-तफ़री मच गई और मदद के लिए चीख-पुकार मच गई. आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुँचाने में मदद की. पुलिस और आस-पास के लोगों की मदद से सभी मृतकों और घायलों को खूंटी सदर अस्पताल लाया गया. गुरुवार रात करीब 11:15 बजे, 12 साल के सौरभ नायक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या सात हो गई.

इस घटना में घायल खुशबू कुमारी का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. आस-पास के लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रक (JH 02 AJ 1377) का ड्राइवर शराब के नशे में था. बताया जा रहा है कि ट्रक तोरपा से कर्रा की तरफ़ तेज़ रफ़्तार और लापरवाही से आ रहा था. इस दौरान, यह सड़क किनारे खड़े लोगों के ऊपर चढ़ गई. हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर मौके से भाग गए.