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कंधे पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे झारखंड के RJD विधायक, बीच में ही धड़ाम से गिरे; वीडियो वायरल

Jharkhand RJD MLA Viral Video: झारखंड के पलामू जिले में RJD विधायक नरेश प्रसाद सिंह एक व्यक्ति के कंधे पर बैठकर नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान वह बीच नदी में अचानक नीचे गिर पड़े. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 14, 2026 12:25:45 PM IST

झारखंड के विधायक नदी में धड़ाम से गिरे, वीडियो वायरल
झारखंड के विधायक नदी में धड़ाम से गिरे, वीडियो वायरल


झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर स्थित घासीदाग में RJD विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि धुरिया नदी पार करते समय विधायक एक दलित व्यक्ति के कंधे पर बैठ गए. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों नदी में गिर पड़े. हालांकि, पानी कम होने के कारण किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

कंधे पर सवार होकर पार कर रहे थे नदी

घासीदाग पंचायत में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक नरेश प्रसाद सिंह सोमवार शाम गांव पहुंचे थे. गांव तक पहुंचने के रास्ते में धुरिया नदी पड़ती है. नदी में पानी होने के कारण उन्होंने खुद चलने के बजाय एक ग्रामीण के कंधे का सहारा लिया. हालांकि, नदी पार करते समय बीच धारा में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में जा गिरे. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 





क्या बोले नेटिजंस?

ये वीडियो वायरल होते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. एक यूजर ने कहा कि अगर विधायक जी पहले से ही पैदल जाकर नदी पार करते, तो कोई समस्या नहीं थी. वहीं, दूसरे यूजर ने बोला कि विधायक जी बचना चाह रहे थे, लेकिन आखिर में गिर ही गए. 

Tags: Jharkhand NewsJharkhand RJD MLANaresh Prasad SinghRJD MLA
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