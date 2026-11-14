कंधे पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे झारखंड के RJD विधायक, बीच में ही धड़ाम से गिरे; वीडियो वायरल

झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर स्थित घासीदाग में RJD विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि धुरिया नदी पार करते समय विधायक एक दलित व्यक्ति के कंधे पर बैठ गए. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों नदी में गिर पड़े. हालांकि, पानी कम होने के कारण किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

कंधे पर सवार होकर पार कर रहे थे नदी

घासीदाग पंचायत में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक नरेश प्रसाद सिंह सोमवार शाम गांव पहुंचे थे. गांव तक पहुंचने के रास्ते में धुरिया नदी पड़ती है. नदी में पानी होने के कारण उन्होंने खुद चलने के बजाय एक ग्रामीण के कंधे का सहारा लिया. हालांकि, नदी पार करते समय बीच धारा में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में जा गिरे. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

झारखंड में RJD विधायक नरेश प्रसाद सिंह को एक नदी पार करनी थी, लेकिन उसके लिए कोई सड़क नहीं थी। विधायक जी ठहरे राजा आदमी। अतः वे एक दलित युवक के कंधे पर बैठकर नदी पार करने लगे। बीच नदी में पहुँचते ही युवक खुद भी फिसला और विधायक को भी लपेट लिया। https://t.co/A5ZvjGRtX2 — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) November 13, 2026





क्या बोले नेटिजंस?