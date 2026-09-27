Home > झारखंड > 10:30 बजे हॉस्टल में हुआ घिनौना कांड; रोते हुए मासूम ने घर पर लगाया फोन, फिर हुई 16 साल के छात्र की गिरफ्तारी, आखिर उस रात हॉस्टल में क्या हुआ?

10:30 बजे हॉस्टल में हुआ घिनौना कांड; रोते हुए मासूम ने घर पर लगाया फोन, फिर हुई 16 साल के छात्र की गिरफ्तारी, आखिर उस रात हॉस्टल में क्या हुआ?

Jharkhand के Ranchi के पास स्कूल हॉस्टल में 11 साल के बच्चे के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस ने 16 वर्षीय छात्र को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है.

By: Kajal Jain | Published: September 27, 2026 2:56:58 PM IST

10:30 बजे हॉस्टल में हुआ घिनौना कांड; रोते हुए मासूम ने घर पर लगाया फोन, फिर हुई 16 साल के छात्र की गिरफ्तारी, आखिर उस रात हॉस्टल में क्या हुआ?
10:30 बजे हॉस्टल में हुआ घिनौना कांड; रोते हुए मासूम ने घर पर लगाया फोन, फिर हुई 16 साल के छात्र की गिरफ्तारी, आखिर उस रात हॉस्टल में क्या हुआ?


झारखंड के एक रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लग गया है. राजधानी रांची के पास पिठोरिया-चांडवा क्षेत्र में स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल (Indian Public School) के हॉस्टल के अंदर 11 साल के एक मासूम छात्र के साथ यौन उत्पीड़न का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस घटना ने स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी स्कूल के 16 वर्षीय 9वीं कक्षा के नाबालिग आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस हॉस्टल की चारदीवारी के अंदर उस रात ऐसा क्या हुआ था, जिसने एक छोटे बच्चे की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया और स्कूल प्रशासन इस मामले पर शुरुआत में क्यों चुप बैठा रहा?

हॉस्टल के कमरे में क्या हुआ था उस रात?

पीड़ित छात्र के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, यह खौफनाक घटना 21 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे हॉस्टल के अंदर हुई. आरोप है कि 9वीं कक्षा के एक सीनियर छात्र ने मासूम को डराया-धमकाया और उसके साथ कुकर्म जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. डर और दहशत के कारण वह बच्चा उस रात सहमा रहा. अगले दिन यानी 22 सितंबर को जब बच्चे ने रोते हुए फोन पर अपने परिजनों को इस पूरी आपबीती के बारे में बताया, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और बिना देर किए पिठोरिया थाने में मामला दर्ज कराया.

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स्कूल मैनेजमेंट का संदिग्ध रोल, एक्शन में देरी क्यों?

इस पूरे मामले में स्कूल और हॉस्टल मैनेजमेंट का रवैया बेहद संदेहास्पद और गैर-जिम्मेदाराना रहा है. परिजनों का आरोप है कि घटना की जानकारी स्कूल प्रशासन को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न तो पीड़ित परिवार को तुरंत सूचित किया और न ही पुलिस को इसकी कोई खबर दी. मैनेजमेंट द्वारा मामले को दबाने की कोशिश किए जाने से परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर स्कूल प्रबंधन ने इस गंभीर मामले पर इतनी लापरवाही क्यों बरती.

CBSE मान्यता और हॉस्टल सिक्योरिटी पर सवाल

इस दर्दनाक घटना के बाद स्कूल की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. पुलिस जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि यह स्कूल बिना सीबीएसई (CBSE) मान्यता के ही पाठ्यक्रम संचालित कर रहा था. हालांकि, स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस घटना के बाद से हॉस्टल में रहने वाले अन्य बच्चों के माता-पिता भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे और चिंतित हैं. पुलिस अब हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य पहलुओं की गहराई से छानबीन कर रही है.

ये बी पढ़ें:- यूपी के Family Court में हैवान बना पति, पत्नी को बाल पकड़कर पटका, गला घोंटकर मारने की कोशिश; बहन-पिता में भी जड़े थप्पड़!

Tags: Jharkhand Crime
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