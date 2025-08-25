Jharkhand: सूर्य हांसदा एनकाउंटर पर सियासत गरमाई – झामुमो ने कहा “राजनीति करना बंद करे भाजपा”

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामला लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक ओर भाजपा इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं सत्ताधारी झामुमो ने पलटवार करते हुए भाजपा को कड़ी नसीहत दी है।

लिट्टीपाड़ा से विधायक हेमलाल मुर्मू ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और लिट्टीपाड़ा से विधायक हेमलाल मुर्मू ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि सूर्य हांसदा कोई महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक खूंखार अपराधी थे, जिन पर कई हत्याओं समेत गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। मुर्मू ने दावा किया कि हांसदा के मारे जाने के बाद क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों ने राहत की सांस ली है।

प्रत्याशी भी उनके इलाके में प्रचार करने से डरते थे

उन्होंने आगे कहा कि सूर्य हांसदा का आतंक इतना ज्यादा था कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी भी उनके इलाके में प्रचार करने से डरते थे। हेमलाल मुर्मू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ “ओछी राजनीति” कर रहा है।

भाजपा को इस मामले पर राजनीति बंद करनी चाहिए

झामुमो प्रवक्ता ने भाजपा को नसीहत दी कि राज्य की जनता सबकुछ जानती है और भाजपा को इस मामले पर राजनीति बंद करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए वह एनकाउंटर जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही।

राजनीतिक दलों के बीच घमासान का कारण-सूर्य हांसदा एनकाउंट

कुल मिलाकर सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामला अब राजनीतिक दलों के बीच घमासान का कारण बन गया है। जहां भाजपा इसे फर्जी बता रही है, वहीं झामुमो इसे सही ठहराते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा कर रहा है।