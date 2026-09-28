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Jharkhand News: झारखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पोती गई कालिख, थाना प्रभारी बोले- अब तक शिकायत नहीं मिली

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चेहरे पर कालिख पोते जाने की घटना सामने आई है. जिसके बाद झारखंड बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

By: Sohail Rahman | Published: September 28, 2026 12:13:38 PM IST

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर किसने पोती कालिख?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर किसने पोती कालिख?


Jharkhand News: झारखंड (Jharkhand News) की राजधानी रांची के हरमू स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चेहरे पर कालिख पोते जाने की घटना सामने आई है. घटना के बाद झारखंड बीजेपी ने इसकी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे मामले पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अपमान गंभीर मामला है.

उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.

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बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा?

बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रतिमा पर कालिख पोतने से डॉ. मुखर्जी के विचारों और उनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता. उन्होंने घटना को कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए प्रशासन से पूरे मामले की जांच और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए, ऐसी घटनाओं से नहीं. बीजेपी ने चेतावनी दी है कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर पार्टी आंदोलन कर सकती है.



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राज्य का कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. साथ ही पुलिस-प्रशासन से दोषियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे कृत्यों के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाएगी.

थाना प्रभारी ने क्या कहा?

इस मामले पर थाना प्रभारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाने में अब तक कोई शिकायत भी नहीं मिली है.

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Tags: Jharkhand News
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