Jharkhand News: झारखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पोती गई कालिख, थाना प्रभारी बोले- अब तक शिकायत नहीं मिली

Jharkhand News: झारखंड (Jharkhand News) की राजधानी रांची के हरमू स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चेहरे पर कालिख पोते जाने की घटना सामने आई है. घटना के बाद झारखंड बीजेपी ने इसकी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे मामले पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अपमान गंभीर मामला है.

उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.

बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा?

बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रतिमा पर कालिख पोतने से डॉ. मुखर्जी के विचारों और उनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता. उन्होंने घटना को कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए प्रशासन से पूरे मामले की जांच और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए, ऐसी घटनाओं से नहीं. बीजेपी ने चेतावनी दी है कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर पार्टी आंदोलन कर सकती है.

Ranchi, Jharkhand: Dr Shyama Prasad Mukherjee’s statue found blackened near the back side of the BJP office. pic.twitter.com/6sGJAytsJb — IANS (@ians_india) September 28, 2026







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राज्य का कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. साथ ही पुलिस-प्रशासन से दोषियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे कृत्यों के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाएगी.

थाना प्रभारी ने क्या कहा?

इस मामले पर थाना प्रभारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाने में अब तक कोई शिकायत भी नहीं मिली है.

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