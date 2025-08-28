Jharkhand News:  जमशेदपुर में झारखंड का सबसे बड़ा जॉब स्कैम का खुलासा, 500 से अधिक युवक-युवतियां रेस्क्यू, चार गिरफ्तार

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand News: झारखंड पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े जॉब स्कैम मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने घाटशिला और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 500 से अधिक युवक और युवतियों को बंधन से मुक्त कराया है, जबकि इस गोरखधंधे से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 7 से 8 कंप्यूटर, सैकड़ों युवाओं के कागजात और फर्जी नियुक्ति दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

नौकरी के नाम पर ठगी

ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह गिरोह बिहार और उड़ीसा के रहने वाले लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था। गिरोह के सदस्य पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब और कम पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी का लालच देकर जमशेदपुर बुलाते थे। युवाओं से 10,000 से 25,000 रुपये तक वसूले जाते थे। किसी को सरकारी नौकरी तो किसी को नामी कंपनियों में जॉब दिलाने का झांसा दिया जाता था।

ट्रेनिंग के नाम पर कैद

पुलिस के अनुसार, जमशेदपुर आने के बाद इन युवाओं को “ट्रेनिंग” के नाम पर अलग-अलग मकानों और कमरों में कैद कर दिया जाता था। उनका मोबाइल फोन छीन लिया जाता और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। कई युवाओं को हफ्तों से लेकर महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया।सबसे खौफनाक पहलू यह था कि कैद युवाओं को अपने ही गांव या शहर से दो और युवाओं को बुलाने का दबाव बनाया जाता था। जो भी विरोध करता, उसे बेरहमी से पीटा जाता था। इस तरह गिरोह अपनी चैन प्रणाली बनाए रखता था।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई

यह गिरोह इतने संगठित तरीके से काम कर रहा था कि आसपास के लोगों को भी इसकी भनक नहीं लग पाती थी। घाटशिला और गोविंदपुर क्षेत्र में युवाओं को अलग-अलग घरों में रखकर उनसे जबरन काम कराया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और बड़ी संख्या में युवाओं को रेस्क्यू किया गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड में हैं और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी

पुलिस मान रही है कि इस जॉब स्कैम का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। बरामद कंप्यूटर और मोबाइल डेटा से कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। ग्रामीण एसपी का कहना है कि “यह अब तक का सबसे बड़ा जॉब स्कैम है। युवाओं को बहला-फुसलाकर ठगा गया और बंधक बनाकर रखा गया। पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच जारी है।”