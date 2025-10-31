Home > झारखंड > Jharkhand News: मानवता हुई शर्मसार! पलामू में श्मशान के पास मिला नवजात का सिर, पुलिस जांच में जुटी

Jharkhand News: मेदिनीनगर में टेढ़वा पुल श्मशान के पास एक नवजात का कटा सिर मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने सिर बरामद कर धड़ की तलाश शुरू कर दी है. श्मशान घाट के पास होने से बलि की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाल रही है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 31, 2025 9:08:20 PM IST

Jharkhand News
Jharkhand Crime: पलामू जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टेढ़वा पुल श्मशान घाट के पास पुलिस ने एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद किया है. इस भयावह घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मौके से सिर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन नवजात का धड़ अब तक बरामद नहीं हो पाया है.

जानकारी के अनुसार

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने टेढ़वा पुल के पास कुछ संदिग्ध वस्तु देखी है. पास जाकर देखने पर लोगों के होश उड़ गए. वहां एक नवजात का सिर पड़ा हुआ था. लोगों ने तत्काल इसकी सूचना मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस को दी है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और क्षेत्र की घेराबंदी की.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के मुताबिक बरामद सिर करीब तीन से चार दिन के नवजात बच्चे का है. सिर जिस जगह से मिला है, उसके पास ही एक श्मशान घाट भी स्थित है. आशंका जताई जा रही है कि नवजात की बलि दी गई हो या किसी अन्य अमानवीय कृत्य के तहत यह वारदात की गई हो. थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है ताकि नवजात का धड़ बरामद किया जा सके. उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स का डाटा खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले तीन से चार दिनों में किन परिवारों में बच्चों का जन्म हुआ है और वे फिलहाल कहां है.

इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है. फिलहाल पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है. चाहे वह काला जादू, अंधविश्वास या अपराध की साजिश का मामला ही क्यों न हो.

