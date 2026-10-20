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झारखंड में मौत बनकर दौड़ी ब्रेजा! ऑटो और 3 बाइकों को मारी टक्कर, 1 की मौत; फिर गुस्साई भीड़ ने जो किया…

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार में तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने ऑटो और तीन बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 12 लोग घायल हुए. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगा दी.

By: Kajal Jain | Published: October 20, 2026 10:40:53 AM IST

झारखंड में मौत बनकर दौड़ी ब्रेजा! ऑटो और 3 बाइकों को मारी टक्कर, 1 की मौत; फिर गुस्साई भीड़ ने जो किया…
झारखंड में मौत बनकर दौड़ी ब्रेजा! ऑटो और 3 बाइकों को मारी टक्कर, 1 की मौत; फिर गुस्साई भीड़ ने जो किया…


Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार इलाके में मंगलवार का दिन एक भयानक सड़क हादसे के साथ शुरू हुआ, जिसने पूरे इलाके में मातम और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. खोरीमहुआ-सरिया मुख्य मार्ग पर विशनपुर के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ब्रेजा कार मौत बनकर सड़क पर दौड़ी और एक ऑटो व तीन बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 12 लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस दर्दनाक वाकये ने एक बार फिर अनियंत्रित ड्राइविंग और रोड सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ब्रेजा कार ने मचाया तांडव, घटनास्थल पर चीख-पुकार

मंगलवार को खोरीमहुआ-सरिया मुख्य मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब विशनपुर के नजदीक एक ब्रेजा कार पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. इस गाड़ी ने सामने आ रहे एक ऑटो रिक्शा और तीन मोटरसाइकिलों को एक के बाद एक जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि लोग हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे. देखते ही देखते घटनास्थल पर खून-खराबा और चीख-पुकार मच गई. लोकल पब्लिक ने बिना एक सेकंड गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की.

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घायलों का अस्पताल में इलाज, इलाके में शोक

हादसे में जख्मी हुए सभी 12 लोगों को फौरन राजधनवार के रेफरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका फर्स्ट एड किया. लेकिन कई मरीजों की कंडीशन काफी क्रिटिकल होने की वजह से उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रांची रेफर कर दिया गया. इस भयंकर एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत की खबर ने पूरे एरिया में शोक की लहर दौड़ा दी है. हादसे के बाद से पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पब्लिक का गुस्सा फूटा, पुलिस ने लिया एक्शन

इस दर्दनाक हादसे के बाद जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. आक्रोशित भीड़ ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस दुर्घटनाग्रस्त ब्रेजा कार को आग के हवाले कर दिया. मामला गंभीर होते ही धनवार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से कार की आग पर काबू पाया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और मृतकों व घायलों की पहचान की जा रही है, ताकि आगे की लीगल कार्रवाई पूरी की जा सके.

ये भी पढ़ें:- उत्तराखंड के यमकेश्वर में बड़ा हादसा: परिवार समेत नदी में जा घुसी हरियाणा नंबर गाड़ी, छत पर चढ़कर मजे लेता दिखा ड्राइवर!

Tags: Jharkhand News
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