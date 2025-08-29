Jharkhand News: इंस्टाग्राम दोस्ती से शादी तक… फिर छल का शिकार! असम की युवती ने लगाया लव जिहाद का गंभीर आरोप

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग जिले से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम के गोलाघाट की 22 वर्षीय युवती रोसमी मेस ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गैड़ा गांव निवासी अहमद रजा ने अपनी पहचान छुपाकर उसे फंसाया और शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि जून 2023 में अहमद ने खुद को राहुल बताकर उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर घर छोड़ने के लिए उकसाया। विश्वास में लेकर वह उसे हजारीबाग ले आया। तभी युवती को पता चला कि अहमद पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी।

धर्मांतरण और नजरबंदी का आरोप

रोसमी ने सनसनीखेज दावा किया है कि अहमद और उसके परिवार ने उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। कोर्ट में शादी का निबंधन भी कराया गया। इसके बाद दो साल तक उसे घर में कैद रखा गया और परिवार से संपर्क करने से रोका गया। महिला का यह भी आरोप है कि अहमद ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और इसी बीच वह एक बच्चे की मां भी बन गई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर रोसमी घर से भागी और विष्णुगढ़ थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई और अहमद रजा, उसकी मां, भाई और बहन पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया।

पुलिस जांच में जुटी, अब तक गिरफ्तारी नहीं

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ विष्णुगढ़ वैधनाथ प्रसाद ने कहा है कि महिला के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी यह मामला अब हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, पहचान छुपाकर शादी और फिर मतांतरण का दबाव—ये आरोप पुलिस और समाज दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। गौरतलब है की असम की बेटी का यह दर्दनाक खुलासा कानून-व्यवस्था और सामाजिक रिश्तों पर गहरा सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों तक पहुंचती है और पीड़िता को न्याय दिलाती है।

