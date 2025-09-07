Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह नाकाम है। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में हत्या, लूट, चोरी और आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र भी ढीला पड़ा है। “राज्य में सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल चल रहा है। कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय अफसरों के तबादले में ही सरकार की दिलचस्पी है,” दास ने तीखे शब्दों में कहा।

रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया

Raghubar Das On Hemant Soren Govt: पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार को राज्य के अपराध की चिंता नहीं है। हेमंत सरकार का पूरा ध्यान बालू, कोयला और खनिज की लूट पर है। जनता की सुरक्षा और विकास इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।” घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घाटशिला झारखंड से अलग नहीं है, बल्कि राज्य की जनता की आवाज को बुलंद करेगा।

अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान लोग

“इस बार घाटशिला की जनता सरकार को सबक सिखाएगी। वहां के लोग बता देंगे कि झारखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध की राजनीति नहीं चलेगी।” रघुवर दास ने साफ कहा कि राज्य की जनता अब मौन नहीं बैठने वाली। अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान लोग बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उपचुनाव का नतीजा हेमंत सरकार के खिलाफ जनमत साबित होगा।

