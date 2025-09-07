Home > झारखंड > Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त

Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 7, 2025 10:38:39 IST

Raghubar Das On Hemant Soren Govt:
Raghubar Das On Hemant Soren Govt:

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand News:  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह नाकाम है। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में हत्या, लूट, चोरी और आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र भी ढीला पड़ा है। “राज्य में सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल चल रहा है। कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय अफसरों के तबादले में ही सरकार की दिलचस्पी है,” दास ने तीखे शब्दों में कहा।

रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया

Raghubar Das On Hemant Soren Govt: पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार को राज्य के अपराध की चिंता नहीं है। हेमंत सरकार का पूरा ध्यान बालू, कोयला और खनिज की लूट पर है। जनता की सुरक्षा और विकास इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।” घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घाटशिला झारखंड से अलग नहीं है, बल्कि राज्य की जनता की आवाज को बुलंद करेगा।

PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई बातचीत, यूक्रेन संघर्ष के अलावा इन मुद्दों पर हुई चर्चा

अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान लोग

“इस बार घाटशिला की जनता सरकार को सबक सिखाएगी। वहां के लोग बता देंगे कि झारखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध की राजनीति नहीं चलेगी।” रघुवर दास ने साफ कहा कि राज्य की जनता अब मौन नहीं बैठने वाली। अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान लोग बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उपचुनाव का नतीजा हेमंत सरकार के खिलाफ जनमत साबित होगा।

Bihar Bidi Controversy: बिहार-बीड़ी विवाद में कूदे खान सर, दे डाला 99 रुपए का ऑफर

Tags: cm hemant sorenjharkhand politicsRaghubar Dasranchi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त
Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त
Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त
Jharkhand News: पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में अपराध बेलगाम, सरकार सिर्फ लूट में व्यस्त
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?