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Jharkhand News: पिता नहीं पसंद आई जवान बेटी की ‘हरकत’ आधी रात को बंद कमरे में कर दिया कांड!

Jharkhand News: शादी से इन्कार करने पर पिता ने बेटी को ही मार डाला. इसके बाद फरार हो गया. हत्या की वजह चौंकाने वाली है.

By: JP Yadav | Published: May 29, 2026 11:30:10 AM IST

jharkhand news: पिता ने शादी से इन्कार करने पर बेटी को मार डाला
jharkhand news: पिता ने शादी से इन्कार करने पर बेटी को मार डाला


Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों के साथ-साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है. आरोप है कि  जिस पिता ने बेटी को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया उसी ने अपनी 17 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया. वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटी राजस्थान जाकर शादी करने के लिए तैयार नहीं थी. घटना केतार थाना क्षेत्र के परती कुशवानी गांव की है.

कैसे हुआ खुलासा?

एक बंद घर से तेज दुर्गंध उठने लगी. इसके बाद शंका के चलते आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने अनहोनी की आशंका के बीच घर का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. बंद कमरे में किशोरी आकृति कुमारी का शव सड़ी-गली हालत में पड़ा था.
 
पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की तो परिवार के सदस्यों के बयानों में विरोधाभास नजर आया. जांच शुरू हुई तो पुलिस के शक की सुई पिता निर्मल सिंह पर जाकर टिक गई. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह राजस्थान भाग गया था.

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27 मई को आरोपी हुआ गिरफ्तार

इस बीच खूफिया जानकारी  मिली. इसके मुताबिक, 27 मई को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी यूपी के कोन इलाके से होकर खरौंधी के रास्ते नगर ऊंटारी आने वाला है. इस पर पुलिस ने बजरमरवा के पास जाल बिछाया. जैसे ही पुलिस की गाड़ी दिखी तो आरोपी पिता निर्मल सिंह भागने लगा, लेकिन जवानों ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया.

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पूछताछ में पिता ने जो कहानी बताई, उसने हर किसी को झकझोर दिया. आरोपी के मुताबिक, उसने राजस्थान में अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी, लेकिन बेटी गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी. इसी बात से गुस्साए पिता ने रात में सो रही बेटी का रस्सी से गला घोंट दिया.

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हत्या के बाद उसने घर में ताला लगाया और फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. बताया जा रहा है कि पिता ने राजस्थान में सौदा करके बेटी को एक तरह से बेचा था. 

रिपोर्टर : मनीष मेहता

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Tags: Jharkhand News
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