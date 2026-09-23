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रील बनाने को लेकर देवरानी-जेठानी में छिड़ा महासंग्राम, भोजपुरी गाने पर हुआ ऐसा बवाल; अस्पताल पहुंची महिला

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा से एक खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक देवरानी-जेठानी के बीच विवाद की वजह बन गया. जानिए क्या है पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 23, 2026 3:48:47 PM IST

रील के चक्कर में भिड़ीं देवरानी-जेठानी
रील के चक्कर में भिड़ीं देवरानी-जेठानी


गढ़वा जिले में रील के कारण देवरानी-जेठानी में जोरदार बहस हो गई. ‘पट्टीदार देखी जरत आ’ भोजपुरी गाने पर रील बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है. 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला डंडा थाना क्षेत्र के निमिया टोला गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, रमाला देवी अपने मोबाइल से भोजपुरी गाने पर रील बना रही थीं. इसी दौरान उनकी गोतनी (जेठानी) ने रील बनाने को लेकर आपत्ति जताई. आरोप है कि रील में इस्तेमाल “पट्टीदार” शब्द के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया. 

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मारपीट हुईं घायल

मारपीट में रमाला देवी घायल हो गईं. परिजन उन्हें इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है. पीड़ित पक्ष की ओर से मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

हालांकि, दोनों परिवारों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश किए जाने की बात भी सामने आई है. रील बनाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब पारिवारिक रिश्तों से आगे बढ़कर पुलिस शिकायत तक पहुंच गया है.

सोर्स- मनीष मेहता, रांची

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Tags: Devrani Jethani Fightjharkhand crime newsJharkhand News
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