Home > झारखंड > Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा

Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा

Ranchi News: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नज़र आए। विपक्षी विधायक सूर्य हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 मुद्दे को लेकर तख्ती के साथ विरोध प्रदर्शन करते दिखे।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 25, 2025 13:48:59 IST

ranchi hindi news, jharkhand politics, hindi news, ranchi jharkhand news, Jharkhand Monsoon Session:
ranchi hindi news, jharkhand politics, hindi news, ranchi jharkhand news, Jharkhand Monsoon Session:

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नज़र आए। विपक्षी विधायक सूर्य हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 मुद्दे को लेकर तख्ती के साथ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। उनका आरोप था कि सरकार जनता के सवालों से बच रही है और गंभीर विषयों पर जवाब नहीं दे रही। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने संविधान संशोधन के 130वें विधेयक को राज्यों के अधिकारों पर हमला बताते हुए भाजपा शासित केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

Odisha News: भद्रक ज़िले में वैतरणी नदी की बाढ़ से बिगड़े हालात, स्कूल-आंगनवाड़ी बंद, गांवों में दहशत

प्रदीप प्रसाद ने क्या कहा?

भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा, “एनकाउंटर और रिम्स-2 जैसे अहम मामलों पर सरकार की चुप्पी यह साबित करती है कि सरकार जनता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही।” आजसू विधायक तिवारी महतो ने भी विरोध जताते हुए कहा, “राज्य सरकार केवल राजनीतिक बयानबाज़ी कर रही है। जनता की जमीनी समस्याओं पर न तो कोई ठोस कदम उठाए गए और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है।”वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलटवार किया और कहा, “केंद्र सरकार का संविधान संशोधन विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ है। भाजपा राज्यों की शक्तियों को सीमित करना चाहती है, जिसे झारखंड कभी स्वीकार नहीं करेगा।”

केंद्र पर हमला

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, “केंद्र की नीतियां किसानों और राज्यों दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। झारखंड के हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा।” कुल मिलाकर मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने एनकाउंटर और रिम्स-2 पर सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने संविधान संशोधन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सदन का पूरा माहौल आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बहस से गरमाता रहा।

आरी से किए टुकड़े, गर्भवर्ती पत्नी के अंगों को थैलियों में डालकर नदी में फेंका; हैदराबाद से आया रूह खींचने वाला हत्याकांड

Tags: jharkhandJharkhand Newsjharkhand politicsranchiranchi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा
Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा
Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा
Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?