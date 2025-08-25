Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जमकर हंगामा

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand Monsoon Session: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नज़र आए। विपक्षी विधायक सूर्य हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 मुद्दे को लेकर तख्ती के साथ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। उनका आरोप था कि सरकार जनता के सवालों से बच रही है और गंभीर विषयों पर जवाब नहीं दे रही। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने संविधान संशोधन के 130वें विधेयक को राज्यों के अधिकारों पर हमला बताते हुए भाजपा शासित केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

Odisha News: भद्रक ज़िले में वैतरणी नदी की बाढ़ से बिगड़े हालात, स्कूल-आंगनवाड़ी बंद, गांवों में दहशत

प्रदीप प्रसाद ने क्या कहा?

भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा, “एनकाउंटर और रिम्स-2 जैसे अहम मामलों पर सरकार की चुप्पी यह साबित करती है कि सरकार जनता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही।” आजसू विधायक तिवारी महतो ने भी विरोध जताते हुए कहा, “राज्य सरकार केवल राजनीतिक बयानबाज़ी कर रही है। जनता की जमीनी समस्याओं पर न तो कोई ठोस कदम उठाए गए और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है।”वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलटवार किया और कहा, “केंद्र सरकार का संविधान संशोधन विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ है। भाजपा राज्यों की शक्तियों को सीमित करना चाहती है, जिसे झारखंड कभी स्वीकार नहीं करेगा।”

केंद्र पर हमला

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, “केंद्र की नीतियां किसानों और राज्यों दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। झारखंड के हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा।” कुल मिलाकर मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने एनकाउंटर और रिम्स-2 पर सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने संविधान संशोधन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सदन का पूरा माहौल आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बहस से गरमाता रहा।

आरी से किए टुकड़े, गर्भवर्ती पत्नी के अंगों को थैलियों में डालकर नदी में फेंका; हैदराबाद से आया रूह खींचने वाला हत्याकांड