Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। धनबाद के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। लंबे समय से चले आ रहे इस बहुचर्चित मामले में आए फैसले के बाद संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न में डूब गए।

क्या था मामला

मार्च 2017 में धनबाद के अप महापौर नीरज सिंह और उनके तीन सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना शहर में बड़ी सनसनी का कारण बनी थी। हत्या के बाद तत्कालीन विधायक संजीव सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था और इसे झारखंड की सबसे हाई-प्रोफाइल सुनवाईयों में गिना जाता रहा।

अदालत का फैसला

बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इस आधार पर संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

समर्थकों का जश्न

फैसले के बाहर आते ही संजीव सिंह के समर्थकों ने ज़ोरदार नारेबाज़ी की और पटाखे फोड़कर खुशी जताई। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। संजीव सिंह के घर और उनके समर्थकों के बीच माहौल उत्सव जैसा हो गया।

प्रशासन सतर्क

इतना बड़ा फैसला आने से पहले जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। रणधीर वर्मा चौक समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। हालांकि फैसले के बाद शहर में स्थिति सामान्य बताई