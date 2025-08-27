Home > झारखंड > Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

Jharkhand: धनबाद में ऐतिहासिक फैसला, नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 27, 2025 18:17:04 IST

Jharkhand: धनबाद में ऐतिहासिक फैसला, नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न
Jharkhand: धनबाद में ऐतिहासिक फैसला, नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। धनबाद के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। लंबे समय से चले आ रहे इस बहुचर्चित मामले में आए फैसले के बाद संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न में डूब गए।

क्या था मामला

मार्च 2017 में धनबाद के अप महापौर नीरज सिंह और उनके तीन सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना शहर में बड़ी सनसनी का कारण बनी थी। हत्या के बाद तत्कालीन विधायक संजीव सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था और इसे झारखंड की सबसे हाई-प्रोफाइल सुनवाईयों में गिना जाता रहा।

Odisha Flood: तीन दिन बाद भी बालासोर के कई गांव पानी में डूबे, राहत की प्रतीक्षा में लोग

अदालत का फैसला

बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इस आधार पर संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

समर्थकों का जश्न

फैसले के बाहर आते ही संजीव सिंह के समर्थकों ने ज़ोरदार नारेबाज़ी की और पटाखे फोड़कर खुशी जताई। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। संजीव सिंह के घर और उनके समर्थकों के बीच माहौल उत्सव जैसा हो गया।

Gujrat: पोलो फॉरेस्ट पर्यटकों के लिए बंद

प्रशासन सतर्क

इतना बड़ा फैसला आने से पहले जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। रणधीर वर्मा चौक समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। हालांकि फैसले के बाद शहर में स्थिति सामान्य बताई

Tags: jharkhand crime newsJharkhand Newsjharkhand politicsranchi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न
Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न
Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न
Jharkhand: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी, समर्थकों में जश्न
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?