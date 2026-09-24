Jharkhand Minister Daughter Death: जमशेदपुर में खड़ी ट्रक से टकराई कार, मंत्री की बेटी समेत 4 लोगों की मौत, सीएम-राज्यपाल ने जताया दुख

Jharkhand Minister Daughter Death: जमशेदपुर शहर में आज यानी गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को एक खड़ी ट्रक से कार के टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी त्रिशा भी शामिल थीं. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा तड़के सोनाारी पुलिस स्टेशन इलाके में मरीन ड्राइव रोड पर हुआ.

सोनाारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज संजय सुमन ने PTI को बताया कि कम से कम चार लोगों की मौत हुई है, जिनमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी त्रिशा सिंह भी शामिल हैं. बाकी लोगों की पहचान सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल के तौर पर हुई है.

डीएसपी मनोज ठाकुर ने क्या कहा?

डीएसपी मनोज ठाकुर ने कहा कि कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना स्थल से सामने आई तस्वीरों से पता चला कि ट्रक चार-लेन वाले हाईवे पर दाईं ओर डिवाइडर के पास खड़ा था और उसके पीछे पेड़ की एक छोटी टहनी रखी थी, जिससे पता चलता है कि खराब होने के कारण वह वहीं फंसा हुआ था और उसे हटाया नहीं जा सका था. हालांकि, सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर साइन नहीं दिखा. ट्रक के पीछे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में देखी गई.

VIDEO | Jamshedpur: Four people were killed after a car collided with a truck on Marine Drive, including the daughter of Jharkhand Minister Deepika Pandey Singh, DSP Traffic Niraj Kumar says, “A road accident has happened. A truck and a car collided… The bodies have been sent… pic.twitter.com/Nu6Xop22Z0 — Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026







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सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक

झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौतों पर शोक व्यक्त किया. झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जमशेदपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी के असामयिक निधन की खबर बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली है. उन्होंने कहा कि एक मां के लिए अपने बच्चे को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

हेमंत सोरेन ने क्या कहा?

हेमंत सोरेन ने कहा कि जमशेदपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में साथी मंत्री और बहन दीपिका पांडे सिंह की बेटी और अन्य लोगों के निधन की बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर से मेरा दिल बहुत दुखी है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपने बच्चे को खोने का दर्द शब्दों से परे है और किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए असहनीय है. इस बेहद मुश्किल समय में मेरी गहरी संवेदनाएं बहन दीपिका जी और शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. इस अपूरणीय क्षति के लिए कोई शब्द नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा कि भगवान मारंग बुरु दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें. बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि तृषा सिंह का असामयिक निधन दिल तोड़ने वाला था.

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