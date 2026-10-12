Koderma Crime: इलाज के सिलसिले में हुई मुलाकात, फिर नाबालिग के साथ ऐसा क्या हुआ कि जेल पहुंच गए सिविल सर्जन? मोबाइल से मिले वीडियो ने खोले राज़!

Koderma Crime: झारखंड के कोडरमा में 15 वर्षीय नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार यादव गिरफ्तार. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की.