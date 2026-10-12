Koderma Crime: इलाज के सिलसिले में हुई मुलाकात, फिर नाबालिग के साथ ऐसा क्या हुआ कि जेल पहुंच गए सिविल सर्जन? मोबाइल से मिले वीडियो ने खोले राज़!

Koderma Crime: झारखंड के कोडरमा में एक हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है. जिले के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार यादव को 15 वर्षीय नाबालिग से कथित यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां के इलाज के दौरान डॉक्टर से संपर्क हुआ था. इसके बाद नाबालिग ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. देर रात फार्म हाउस से हुई गिरफ्तारी और मोबाइल से कथित आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
कैसे शुरू हुआ संपर्क और क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पीड़िता (जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ की रहने वाली एक ट्राइबल माइनर है और बरही के पास कोचिंग करती है) की मां साल 2025 में अपने इलाज के लिए सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार के संपर्क में आई थी. आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के बहाने संपर्क बढ़ाया और पिछले दो महीनों में नाबालिग के साथ तीन बार शोषण किया. इस दौरान डॉक्टर पर धोखे में रखकर गलत हरकत करने का गंभीर इल्जाम लगाया गया है.
चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत, पुलिस ने लिया एक्शन
जब पीड़िता को यह प्रताड़ना सहन नहीं हुई, तो उसने हिम्मत जुटाकर चाइल्ड हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कोडरमा महिला थाना में पॉक्सो एक्ट समेत कई सख्त धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई.
आधी रात फार्म हाउस से गिरफ्तारी
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शनिवार देर रात चंदवारा के उरवां स्थित आरोपी डॉक्टर के फार्म हाउस और रिसॉर्ट से उन्हें हिरासत में ले लिया. महिला थाना में उनसे लंबी पूछताछ की गई. एसपी कुमार शिवाशिष ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन से कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियो भी बरामद किए गए हैं, और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. मेडिकल जांच के बाद रविवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
स्वास्थ्य विभाग की साख पर उठे सवाल
65 साल के डॉ. अनिल कुमार कोडरमा इलाके में काफी रसूखदार माने जाते हैं और वे तिलैया डैम के पास अपना प्राइवेट क्लिनिक व रिसॉर्ट भी चलाते हैं. एक जिम्मेदार हेल्थ ऑफिसर पर इस तरह के घिनौने आरोप लगने से पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज और अधिकारियों की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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