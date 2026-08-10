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JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा कूच, बैरिकेड टूटे तो चला वाटर कैनन-लाठी; एक्शन पर मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा?

Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन सोमवार को उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया.

By: Shristi S | Published: August 10, 2026 8:32:28 PM IST

JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा कूच, बैरिकेड टूटे तो चला वाटर कैनन-लाठी
JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा कूच, बैरिकेड टूटे तो चला वाटर कैनन-लाठी


JPSC JSSC Students Protest: झारखंड में JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन सोमवार को उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पहुंच रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी. 

दोपहर में छात्रों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेड लगाए. प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. शाम के वक्त विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई की. इस पर राज्य मंत्री इरफान अंसारी ने बयान जारी किया है. 

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झारखंड के विधानसभा के बाहर का वीडियो

झारखंड असेंबली के बाहर के विज़ुअल्स, जहां JPSC-JSSC के कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वे JSSC-CGL एग्जाम की पूरी, इंडिपेंडेंट CBI जांच और JPSC और JSSC दोनों के लिए बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं.

राज्य मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा?

स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर राज्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं मैं खुद लेजिस्लेटिव असेंबली में मौजूद था. स्टूडेंट्स शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमारी सरकार सेंसिटिव है. भले ही उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, हमारी सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया. वे नौजवान थे; हमने बस उन पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. आपने उन्हें नाचते हुए भी देखा होगा. एक बड़ी मुसीबत बाल-बाल टल गई क्योंकि BJP से जुड़े कुछ एंटी-सोशल एलिमेंट्स ने स्टूडेंट्स के शांति से प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, पुलिस ने समय रहते इस कोशिश को कंट्रोल कर लिया.

हमारे पुलिसवालों को पीटा गया और लाठियों से मारा गया, फिर भी हम शांत रहे क्योंकि हमारे नौजवानों की भलाई दांव पर लगी थी. सरकार स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर सीरियस है और उन्हें पूरा करने के लिए कमिटेड है; हमने उनकी 95 परसेंट मांगें पहले ही मान ली हैं. उनकी अभी की मांग CGL एग्जाम की CBI जांच की है. ये नौजवान हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं हो सकती है; CGL रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जारी किए गए थे. हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं; हम CBI जांच का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? हमने उनकी सभी मांगें मान ली हैं. मैं स्टूडेंट्स से अपील करूंगा कि वे एक कदम उठाएं. अब वापस आ गए हैं. मैं उन्हें BJP के गुंडों का साथ देने से मना करने के लिए भी बधाई देना चाहता हूं.

छात्रों पर लाठीचार्ज का वीडियो

रांची में राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

Tags: home-hero-pos-3jharkhandJPSC JSSCstudent protest
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