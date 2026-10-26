धर्म अलग, लेकिन प्यार हो गया अमर! पहले इंस्टाग्राम पर कही दिल की बात, फिर रेलवे ट्रैक के पास मिले प्रेमी जोड़े के शव

क्या है पूरा मामला?
ये एक मामला सिर्फ झारखंड ही नहीं पुरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लड़के का नाम रॉकी मंडल और लड़की का नाम नाज़िया खातून है, रॉकी मंडल को बालिग और नाजिया खातून को नाबालिग 17 साल का बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लड़की की माथे पर सिंदूर देख कर अंदाजा लगता है दोनो शादी भी कर लिए हैं ।समुदाय अलग अलग होने की वजह से, समाज एक्सेप्ट नहीं करती है। दोनों पक्ष बैठ कर तय करते हैं, और दोनों को अलग कर देते हैं, रॉकी मंडल और नाजिया खातून को अलग रहना मंजूर नहीं, रॉकी मंडल एक पोस्ट करता है। SAB GAON WALA KO AHI BOL RAHA HUN KI YAH BANDHAN KABHI ALAG MAT KARNA HAM _ Dono KO JAHAN BHI DAFNAA HO SAYA JO BHI KAROGE DONON KO SATH MEIN KARNA और अगले सुबह ही एक रेलवे ट्रैक पर दोनों का शव मिलता है, डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है….
— Jamil Ansari (@jamil2832) October 26, 2026
सामने आया इंस्टाग्राम वीडियो
क्या दोनों की हुई थी शादी?
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