धर्म अलग, लेकिन प्यार हो गया अमर! पहले इंस्टाग्राम पर कही दिल की बात, फिर रेलवे ट्रैक के पास मिले प्रेमी जोड़े के शव

कहते हैं ना कि प्यार के आगे जाति-धर्म और उम्र मायने नहीं रखते हैं. कुछ ऐसा ही एक मामला झारखंड के जामताड़ा से सामने आया है. जहां रॉकी कुमार मंडल और नाजिया खातून के शव रेलवे ट्रैक के पास मिले हैं. उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों का हाथ एक कपड़े से बंधा हुआ है और उन्होंने आखिरी मैसेज लिखा कि उन्हें अलग नहीं किया जाए.

क्या है पूरा मामला?

झारखंड के जामताड़ा जिले में शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास युवक-युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतकों की पहचान रिंगोचिंगो गांव के रॉकी कुमार मंडल (20) और नाजिया खातून (18) के रूप में हुई है. दोनों के शव करमाटांड़ थाना क्षेत्र में रेलवे के वाटर टैंक के नजदीक मिले. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल दोनों की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. करमाटांड़ थाना प्रभारी अलख नाथ चौबे के मुताबिक, रॉकी और नाजिया कई सालों से रिश्ते में थे. दोनों शुक्रवार शाम मेला देखने निकले थे और बाद में एक मंदिर भी गए थे.

सामने आया इंस्टाग्राम वीडियो

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर रॉकी का एक इंस्टाग्राम वीडियो सामने आया है. इसमें दोनों के हाथ नीले कपड़े से बंधे दिख रहे हैं. पोस्ट के संदेश में गांव वालों से उन्हें अलग न करने और अंतिम विदाई भी साथ देने की अपील की गई है.

क्या दोनों की हुई थी शादी?

थाना प्रभारी अलख नाथ चौबे के मुताबिक, पुलिस को दोनों की शादी से जुड़ा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और पुलिस मौत की वजह की जांच कर रही है.

यह खबर भी पढ़ें: दिनदहाड़े बीच सड़क पर युवती को देखते ही टूट पड़ा युवक, अपहरण की कोशिश का आरोप; फिर लोगों आरोपी को जमकर पीटा