Jharkhand: राज्य चलाने की क्षमता नहीं तो गद्दी छोड़ दे हेमंत सरकार – राधामोहन अग्रवाल

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: झारखंड की हेमंत सरकार पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉ. राधामोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर हेमंत सरकार राज्य नहीं चला पा रही है तो गद्दी छोड़ दे।

मोदी जी ने 50 हजार करोड़ का घाटा सहकर भी जनता को राहत दी

डॉ. अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को राहत देने के लिए जीएसटी दरों में भारी कटौती जैसे ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, तब हेमंत सरकार मात्र 2000 करोड़ रुपये के घाटे का रोना रोकर केंद्र के फैसले का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा—“मोदी जी ने 50 हजार करोड़ का घाटा सहकर भी जनता को राहत दी है। तो क्या झारखंड सरकार सिर्फ टैक्स वसूली के लिए बनी है?”

मोदी सरकार के फैसले को बताया तोहफा

भाजपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स जीरो कर दिया, जिससे केंद्र को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद जीएसटी स्लैब घटाकर अब केवल 5% और 18% कर दिया गया है। खाने-पीने की चीजें, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का सामान, किसानों के कृषि यंत्र, मेडिकल किट और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ—all सस्ती हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि यह कदम देश की 144 करोड़ जनता के लिए त्यौहार का तोहफा है। निर्माण क्षेत्र में सीमेंट सस्ता होने से आम आदमी को घर बनाने में राहत मिलेगी।

हेमंत सरकार पर तीखा वार

डॉ. अग्रवाल ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पैसे का बहाना बना रही है। “राज्य की जनता को सुविधा देने की जगह यह सरकार राजनीति और विरोध की राह चुन रही है।”उन्होंने सवाल किया कि क्या हेमंत सरकार जनता की भलाई करना चाहती है या सिर्फ़ राजस्व वसूली?

कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला

अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी अमीर और गरीब के लिए एक जैसा टैक्स स्लैब लाने की बात कर रहे हैं, जो गरीबों को चूसने और अमीरों की दलाली वाली सोच है। “राहुल सारा धन 22 पसेरी करना चाहते हैं।”

प्रेसवार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और प्रवक्ता अजय साह भी मौजूद रहे।