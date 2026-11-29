Jharkhand Accident: झारखंड के रजरप्पा जा रहे लोगों का सफर तब दुखद हो गया जब बिहार से श्रद्धालुओं को ले जा रही एक स्कॉर्पियो रविवार सुबह रामगढ़ ज़िले में रांची-पटना हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई. जानकारी के मुताबिक चार बच्चों और चार महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. वहीं बता दें कि एक्सीडेंट का कारण अभी पता नहीं चला है. यह एक्सीडेंट नेशनल हाईवे 33 पर सुबह करीब 2 बजे हुआ. स्कॉर्पियो में सवार 14 लोग बिहार के नालंदा ज़िले के जंघारो गांव के रहने वाले थे. वे पूजा करने के लिए रजरप्पा जा रहे थे, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया.

गाड़ी से बाहर निकाली लाशें

एक्सीडेंट के बाद, लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए. उन्होंने डैमेज गाड़ी से लोगों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों को मेडिकल मदद के लिए ले जाने में मदद की. पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. घायल व्यक्ति को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत के बारे में अभी पता नहीं चला है. घटना के बारे में बात करते हुए ज़िले के एक सीनियर पुलिस वाले ने कहा, “13 लोगों को अस्पताल में मृत लाया गया, जबकि एक का इलाज चल रहा है.”

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झारखंड में दो बड़े हादसे

यह हादसा झारखंड में एक और बड़े सड़क हादसे के एक महीने से भी कम समय बाद हुआ है, जिसमें खूंटी ज़िले में एक तेज़ रफ़्तार ट्रेलर ट्रक के एक ग्रुप को कुचलने से चार महिलाओं और तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना 5 नवंबर को खूंटी ज़िले में कर्रा-तोरपा मेन रोड पर जोन-लुदरू मोड़ के पास हुई थी. एक स्कूटर सवार पुलिया के पास झाड़ी में गिर गया था, जिससे महिलाओं और बच्चों का एक ग्रुप रुका और उसकी मदद की.