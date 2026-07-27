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रात 2 बजे करने लगी ‘पत्नी’ ऐसी हरकत… सीधे अदालत पहुंचा पति; पहले फटकार लगाई, फिर सुनाया ऐसा फरमान…!

पत्नी की आधी रात वाली हरकतों से पति इतना तंग आ गया कि उसने तलाक की अर्जी डाल दी. अदालत में पत्नी को मानसिक तौर पर बीमार कहने लगा. इसके बाद कोर्ट ने पहले पति को फटकार लगाई और पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: July 27, 2026 11:12:28 AM IST

रात 2 बजे करने लगी 'पत्नी' ऐसी हरकत... सीधे अदालत पहुंचा पति; पहले फटकार लगाई, फिर सुनाया ऐसा फरमान...!
रात 2 बजे करने लगी 'पत्नी' ऐसी हरकत... सीधे अदालत पहुंचा पति; पहले फटकार लगाई, फिर सुनाया ऐसा फरमान...!


झारखंड हाईकोर्ट में एक पति ने तलाक का मुकदमा फाइल किया. इसके पीछे का कारण बेहद अजीव और अनोखा था. पत्नी भी हाजिर हुई थी. कोर्ट ने सुनवाई की. पत्नी के आधी रात के उस काम पर बहस चल रही थी जो हर वैवाहिक स्त्री का अधिकार होता है. कोर्ट ने भी पति को फटकार लगाई क्योंकि वो अपनी पत्नी की सिर्फ एक हरकत को कई सालों तक मानसिक बीमारी कहता रहा. कोर्ट ने पति को समझाया कि शादीशुदा महिलाओं के लिए वह काम एक सामान्य व्यवहार है, जिसे मानसिक रोग कहना उचित नहीं है. अदालत की न्यायपीठ ने अपना फैसला पत्नी के हक में दिया और पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया. बताया जा रहा है कि दंपति की शादी साल 2015 में हुई थी.

रात को ऐसा 2 बजे क्या करती थी पत्नी?

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 10 साल की शादी के दौरान पति अपनी पत्नी के एक असामान्य व्यवहार से परेशान था. उसने आरोप लगाया कि रात तो 2 बजे तक पत्नी अपनी अलमारी के सामने खड़े होकर काजल और लिपस्टिक लगाती रहती है जिसके कारण उसे पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर संदेह होता है. पति का कहना है कि शादी के पहले उसे नहीं बताया गया कि पत्नी की दिमागी हालत सामान्य नहीं है. हालांकि पति ने अदालत को बताया कि उसने पत्नी का मनोचिकित्सकों से इलाज भी कराया है लेकिन कोर्ट सबूतों को मानती है और पति न तो मेडिकल रिपोर्ट पेश कर सका और न ही गहावी के लिए कोई एक्सपर्ट.

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कोर्ट ने पति को लगाई फटकार

अदालत ने पति को सभी आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा कि यदि शादी के पहले उससे पत्नी की मानसिक हालत कैसे छिपाई जा सकती है जब वह शादी से पहले अपने परिजनों के साथ जाकर पत्नी से मिला था. यदि व्यवहार में कुछ संदेहजनक होता तो शादी के पहले भी सवाल उठा सकता था. अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक, 10-11 साल की शादी में पति-पत्नी ने ढ़ाई साल ही एक साथ बिताया. 2015 में शादी के बाद, 10 जुलाई 2017 को पति ने पत्नी को वापस मायके छोड़ दिया और वापस आकर तलाक की अर्जी डाल दी थी.

दहेज के चक्कर में बताया मानसिक रोगी?

एक तरफ अदालत में पति पक्ष मुखरता से पत्नी के सजने-सवंरने का विरोध कर रहा था जो हर सुहागन का अधिकार है तो दूसरी तरफ पत्नी पक्ष ने भी अपनी बात पूर् कॉन्फिडेंस के साथ रखी और मामले को दहेज से जुड़ा बताया. पत्नी ने अदालत को बताया कि दहेज के चक्कर में उसे मानसिक रोगी बताया जा रहा है. पति और ससुराल पक्ष की आए दिन डिमांड रहती थी जिसे पूरा करने के लिए पत्नी के पिता ने RTGS के जरिए 1 लाख रुपये पति के खाते में ट्रांसफर किए थे. लेकिन इसके बावजूद 2 लाख रुपये के नकद दहेज की फिर से मांग उठी. जब इसे नहीं पूरा किया तो पति ने शारिरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया और पत्नी को वापस मायके छोड़ आया.

पत्नी को साथ रखने से किया इन्कार

पति के आरोप खारिज करने और पत्नी पक्ष की भी बात सुनने के बाद, अदालत ने दंपति के बीच समझौते और पुनर्मिलन की बात कही. पत्नी ने पति के साथ रहने की इच्छा तो जताई लेकिन पति ने उसे साथ रखने से साफ इन्कार कर दिया. पत्नी पर मानसिक रोगी वाले आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक वैलिड मेडिकल रिपोर्ट और चिकित्सकीय सबूत मानसिक बीमारी को साबित नहीं देते, तब तक वह इस मुद्दे को तलाक का आधार नहीं मानेंगे. सबूत और गवाहों को साबित करना होगा कि पत्नी की मानसिक बीमारी के कारण एक साधारण वैवाहिक जीवन नहीं जिया जा सकता. पति कोई प्रमाण नहीं दे पाया है और न ही पत्नी पर लगाए आरोपों को सिद्ध कर पाया है इसलिए तलाक नहीं मिलेगा.

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Tags: Divorce CaseHusband Wife disputeMarital Life Dispute
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