Home > क्राइम > पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ

पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ

Jharkhand Crime News: झारखंड के गुमला जिले में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बजाय गांव में पंचायत बुलाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई. पंचायत में आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 20 हजार रुपये मौके पर दिए गए. आरोप है कि इसी रकम से कुछ लोगों ने शराब और मांस की पार्टी भी की.

By: Ranjana Sharma | Published: July 13, 2026 2:09:36 PM IST

मासूम से रेप के आरोपी पर जुर्माना, फिर हुआ जश्न
मासूम से रेप के आरोपी पर जुर्माना, फिर हुआ जश्न


Jharkhand Crime News: झारखंड के गुमला जिले से सामने आया एक मामला न सिर्फ मानवता को झकझोर देने वाला है, बल्कि यह भी दिखाता है कि गंभीर अपराधों को दबाने की कोशिश किस तरह की जाती है. तीन साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना के बाद जहां कानून के मुताबिक तुरंत पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी, वहीं आरोप है कि गांव में पंचायत बैठाकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई. हैरानी की बात यह है कि आरोपी पर कथित तौर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर मामला निपटाने का प्रयास हुआ और उससे मिले 20 हजार रुपये से शराब और मांस की पार्टी तक कर ली गई. हालांकि गांव के ही एक जागरूक व्यक्ति की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मामला उजागर हो गया.

मासूम के साथ हुई वारदात, गांव में मच गया हड़कंप

मामला गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित पलमा गांव का बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार घटना शाम करीब चार बजे की है. आरोप है कि गांव निवासी सुनील लोहरा पीड़िता के घर पहुंचा. उस समय घर में तीन साल की बच्ची अपनी मां के साथ मौजूद थी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला से कहा कि वह बच्ची को संभाल लेगा और वह अपना काम निपटा ले. मां के भरोसा करने के बाद आरोपी बच्ची को अपने साथ कमरे में ले गया. कुछ देर बाद जब बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसकी मां वहां पहुंची. आरोप है कि बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जिसके बाद परिवार को अनहोनी की आशंका हुई.

You Might Be Interested In

पुलिस को नहीं, पहले बुलाई गई पंचायत

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बजाय मामले को गांव के प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इस गंभीर अपराध को गांव के स्तर पर ही निपटाने की कोशिश शुरू कर दी. सबसे पहले बच्ची को एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया और बाद में पंचायत बुलाने की तैयारी की गई. रविवार को गांव में पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कथित तौर पर आरोपी के खिलाफ आर्थिक दंड तय करने की चर्चा हुई.

दुष्कर्म के आरोप पर लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना

सूत्रों के अनुसार पंचायत में आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने मौके पर ही 20 हजार रुपये दे दिए, जबकि बाकी 80 हजार रुपये एक सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा गया. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर अपराध को कानूनी कार्रवाई की बजाय आर्थिक दंड के जरिए निपटाने की कोशिश क्यों की गई.

20 हजार रुपये से हुई शराब और मांस पार्टी!

मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह बताया जा रहा है कि आरोपी से मिले 20 हजार रुपये का इस्तेमाल कुछ लोगों ने शराब और मांस की पार्टी करने में किया. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पंचायत में लिए गए फैसले के बाद कुछ लोग उसी रकम से जश्न मनाने लगे. यह जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. यदि यह आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह केवल अपराध को दबाने की कोशिश ही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की भी बड़ी मिसाल मानी जाएगी.

एक जागरूक ग्रामीण की सूचना से खुला पूरा मामला

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यदि गांव के एक व्यक्ति ने गुप्त सूचना नहीं दी होती तो संभव है कि यह मामला पंचायत के फैसले के साथ ही दब जाता. सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस तत्काल गांव पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने पीड़िता की मां का बयान दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की गहन जांच

घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बच्ची के साथ हुई गंभीर वारदात को पंचायत के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता की मां का बयान लिया और उसी आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध अत्यंत गंभीर श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता या पंचायत का फैसला कानूनन मान्य नहीं है. पुलिस अब केवल आरोपी की भूमिका की जांच नहीं कर रही, बल्कि यह भी पता लगाने में जुटी है कि मामले को दबाने की कोशिश किसने की. जांच में यह देखा जा रहा है कि पंचायत की बैठक किसने बुलाई, उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और किस आधार पर आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया. यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध को छिपाने, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने या कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

मुखिया ने पंचायत से किया किनारा

अरंगी पंचायत के मुखिया लोदो एक्का ने कहा है कि पलमा गांव में हुई इस बैठक की उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने बताया कि पुलिस के गांव पहुंचने और मामले के सामने आने के बाद ही उन्हें इस कथित पंचायत की जानकारी मिली. उन्होंने इस बैठक और उसके फैसलों से खुद को पूरी तरह अलग बताया है. कानूनी जानकारों का कहना है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में किसी भी प्रकार का सामाजिक समझौता, पंचायत का फैसला या आर्थिक लेनदेन कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है. विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई अनिवार्य है और किसी भी स्तर पर समझौते की कोशिश भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आ सकती है.

फिर उठे कई सवाल

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि गंभीर अपराधों के मामलों में कुछ क्षेत्रों में आज भी पंचायतों को कानून से ऊपर क्यों समझा जाता है. तीन साल की मासूम के साथ कथित दुष्कर्म जैसी घटना में यदि पुलिस तक मामला पहुंचने से पहले पंचायत के जरिए ‘समाधान’ खोजने की कोशिश हुई, तो यह न्याय व्यवस्था और सामाजिक चेतना दोनों के लिए चिंता का विषय है

Tags: jharkhand crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026
पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ
पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ
पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ
पंचायत बैठी, सौदा हुआ और आरोपी बच निकला! चंद पैसों, मुर्गा और दारू पार्टी में 3 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले को किया माफ