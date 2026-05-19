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ससुराल मुकरा, मायके ने मोड़ा मुंह… तो पुलिस ने चिता पर लेटी मृतका की प्रेमी से भरवाई मांग, मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव!

झारखंड के गिरिडिह से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमी संग फरार महिला बिना शादी के ससुराल में रहती है और एक दिन मृत पाई जाती है. अंत्येष्टि के लिए ससुराल वाले पीछे हट जाते हैं और फिर मायके वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं. ऐसे में पुलिस की सूझबूझ और समाज के हस्तक्षेप से ऐसा फैसला होता है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

By: Kajal Jain | Published: May 19, 2026 12:46:40 PM IST

ससुराल मुकरा, मायके ने मोड़ा मुंह... तो पुलिस ने चिता पर लेटी मृतका की भरवाई मांग, मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव!
ससुराल मुकरा, मायके ने मोड़ा मुंह... तो पुलिस ने चिता पर लेटी मृतका की भरवाई मांग, मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव!


झारखंड के गिरिडीह से सामने आई ये घटना किसी फिल्मी सीन जैसी लगती है. ये कहानी है मनीष और बहामुनि के प्यार की, जिसका अंत इतना दर्दनाक होता है कि देखकर पूरा गांव सिसक उठता है. अभी तक फिल्मों देखा था कि चिता पर लेटी दुल्हन की मांग भरी जा रही या किसी दुल्हन की अंत्येष्टि की जा रही है, लेकिन झारखंड के गिरिडीह में मिलता-जुलता नजारा देखने को मिला, जहां पुलिस ने अपनी कस्टडी में बंद प्रेमी मनीष से चिता पर लेटी अपनी मृत प्रेमिका बहामुनि की मांग भरवाई. चौंकाने वाली बात तो ये है कि बेटी की लाश को अपनाने से मायके वालों ने मना कर दिया और ससुराल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए. ऐसे में पंचायत और पुलिस के एक फैसले ने बहामुनि को मुखाग्नि दिलवाई. जानें आखिर क्या था पूरा मामला-

क्या है पूरा मामला?

ये दिलदहला देने वाली घटना झारखंड के गिरिडीह जिले से सामने आ रही है, जहां बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव में बिना शादी के महिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर में जीवनयापन कर रही थी. चार महीने ही मनीष मुर्मू देवरी के बुढ़ियासारे गांव की बहामुनि को भगा कर ले गया था, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने पुलिस वालों को सूचना नहीं दी.

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सोच रहे थे कि बेटी अपने ससुराल में खुश होगी, लेकिन 4 महीने तक मनीष ने बहामुनि से शादी नहीं की और एक दिन खबर मिलती है बहामुनि की मौत की. घटना की खबर लगते ही बहामुनि के घर वाले मनीष के पूरे परिवार के खिलाफ अपहरण-हत्या का केस दर्ज कराते हैं. 

क्या हुआ था बहामुनि के साथ

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बहामुनि की संदिग्ध हालातों में मृत्यु होने पर पिता ने मनीष और उसके परिवार पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है. बहामुनि के परिवार का आरोप है कि पहले उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया. फिर जहर देकर हत्या कर दी गई. बेंगाबाद थाना में देर रात पूछताछ चलती रही और बहामुनि का शव वहीं पड़ा-पड़ा सड़ता रहा.

दोनों पक्षों ने किया अंत्येष्टि से इंकार

एक तरफ ससुराल वालों पर मुकदमे दर्ज हो गए तो दूसरी तरफ बहामुनि के शव को मायके वालों ने भी स्वीकार नहीं किया. ऐसे में पुलिस ने मनीष के गांव पहुंची और 24 घंटे तक गंभीर विवाद हुआ. अगले दिन पंचायत बिठाई गई और फैसला हुआ शादी के बाद अंत्येष्टि का.

जिसके लिए पुलिस हिरासत में बंद प्रेमी मनीष को पकड़कर लाई, जिसने चिता पर दुल्हन सी सजी मृत बहामुनि के मांग में सिंदूर भरा.  इस रस्म के बाद बहामुनि की अंतयेष्टि हुई और हाथोंहाथ पुलिस ने पति मनीष को गिरिहिड जेल भेज दिया. ये घटना देख पूरा गांव सिसकियां भर रहा था.

ये भी पढ़ें:-कौन है यह ‘फर्जी’ वकील? जिसने बिना लॉ डिग्री के जीते 26 मुकदमे, फर्जीवाडे के केस में खुद भी हुआ ‘कोर्ट से बरी’!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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