Home > झारखंड > ससुराल पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ? 55 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ा दामाद, मधुमक्खियों ने निकाली सारी हेकड़ी

ससुराल पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ? 55 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ा दामाद, मधुमक्खियों ने निकाली सारी हेकड़ी

Jharkhand Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में एक व्यक्ति अपने ससुराल गया था. जहां पत्नी और ससुरालवालों से नाराज होकर 55 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया. जहां मधुमक्खियों ने उनपर हमला कर दिया.

By: Sohail Rahman | Published: June 3, 2026 9:44:24 PM IST

झारखंड के गढ़वा में पत्नी और ससुरालवालों से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा दामाद
झारखंड के गढ़वा में पत्नी और ससुरालवालों से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा दामाद


Jharkhand Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में ससुराल गए एक दामाद को ऐसी सनक चढ़ी कि वह 55 फीट ऊंची पानी टंकी पर जा चढ़ा. लेकिन ऊपर पहुंचते ही उनपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. जिसकी वजह से युवक काफी घबरा गया और टंकी पर फंस गया और वहीं से बचाने की गुहार लगाने लगा. काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया. बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र का है. जैसे ही लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. सूचना के बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया.

जानकारी के मुताबिक, श्री बंशीधर नगर निवासी 35 वर्षीय कमलेश गुप्ता अपने ससुराल अंजनिया गांव आया हुआ था. इसी दौरान वह अचानक चेचरिया गांव की पानी टंकी पर चढ़ गया. टंकी पर पहले से मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते से निकले झुंड ने उस पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों के डंक से घायल कमलेश घबरा गया और टंकी के ऊपर ही फंस गया.

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मौके पर पहुंचे ग्रामीण

उसकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी. सूचना मिलते ही बीडीओ प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू की गई. इसी बीच स्थानीय युवक विकास यादव ने बहादुरी दिखाते हुए टंकी पर चढ़ने का फैसला किया. ऊपर पहुंचते ही मधुमक्खियों ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. विकास ने घायल कमलेश को संभाला और काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

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विकास यादव की हुई तारीफ

घटना के बाद ग्रामीणों ने विकास यादव की बहादुरी की जमकर सराहना की. वहीं बीडीओ प्रशांत कुमार ने भी उसके साहस की तारीफ करते हुए पानी टंकी की सुरक्षा के लिए घेराबंदी कराने का निर्देश दिया.

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Tags: Jharkhand News
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