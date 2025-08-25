Home > झारखंड > Jharkhand: सूर्या हांसदा के श्राद्ध में पहुंचे पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन,बोले फ़र्ज़ी है एनकाउंटर “सीबीआई जांच से ही मिलेगा न्याय”

Jharkhand: सूर्या हांसदा के श्राद्ध में पहुंचे पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन,बोले फ़र्ज़ी है एनकाउंटर "सीबीआई जांच से ही मिलेगा न्याय"

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 22:17:20 IST

गोड्डा से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला अब और भी गरमाता जा रहा है। गोड्डा जिले के ललमटिया स्थित दिवंगत सूर्या हांसदा के गांव में आयोजित श्राद्धकर्म में सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल पीड़ित परिवार से मुलाकात की बल्कि एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने बच्चों को न्याय का भरोसा दिलाया 

गांव में प्रवेश करते ही चम्पाई सोरेन का स्वागत सूर्या हांसदा द्वारा संचालित “चांद भैरव राजा राज विद्यालय” के सैकड़ों छात्रों ने किया। हाथों में “CBI जांच हो”, “हमें शिक्षा दो”, “दोषी को सजा दो” जैसी तख्तियां लिए छात्र भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बच्चों को न्याय का भरोसा दिलाया और परिवार से मुलाकात के दौरान भावुक होकर कहा कि सूर्या हांसदा अपराधी नहीं, बल्कि समाज सुधारक थे।

उन्होंने कहा कि सूर्या शिक्षा और समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे और खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। चम्पाई सोरेन ने झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस जिन 25 एफआईआर का हवाला देती है, उनमें से 14 मामलों में सूर्या पहले ही बरी हो चुके थे और बाकी केसों में वे जमानत पर थे। “अगर दर्ज मामलों से ही अपराधी साबित कर दिया जाएगा, तो फिर कोर्ट की जरूरत ही क्या है?”

पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि गोड्डा पुलिस ने साजिश के तहत सूर्या को देवघर से हिरासत में लिया और देर रात उनकी हत्या कर उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और सत्ता पक्ष द्वारा सूर्या को अपराधी बताना दुर्भाग्यपूर्ण है।

आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ फर्जी मामले बनाए जाते है 

चम्पाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में यह पैटर्न बन गया है कि जो भी आदिवासियों-मूलवासियों की आवाज उठाता है या खनन माफिया के खिलाफ खड़ा होता है, उसे फर्जी मामलों में फंसा दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीआईडी से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए।

उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि “यह अबुआ सरकार अगर आदिवासियों और मूलवासियों के साथ यही व्यवहार करेगी, तो झारखंड आंदोलन का सपना अधूरा ही रह जाएगा।”

अंत में उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती से साथ खड़े हैं और इस मामले की सीबीआई जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

