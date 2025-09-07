Jharkhand: वित्त मंत्री राधाकृषण किशोर ने लिया नेत्रदान का संकल्प

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: रांची में रविवार को 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के मौके पर ऐसा आयोजन हुआ जिसने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। संत जेवियर्स कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ “ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन – 2025”, जिसकी शुरुआत वित्त मंत्री राधाकृषण किशोर ने रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर की। खास बात ये रही कि मंत्री ने खुद नेत्रदान का शपथ पत्र भरकर जनता को संदेश दिया और लोगों को इस महादान से जुड़ने की प्रेरणा दी।

30 परिवारों को किया सम्मानित

मंत्री ने इस अवसर पर उन 30 परिवारों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद नेत्रदान कर समाज की अनगिनत आंखों में रोशनी पहुंचाई। उन्होंने कहा—“नेत्रदान केवल सेवा नहीं, बल्कि किसी अंधेरे जीवन को उजाले में बदलने की सबसे बड़ी ताकत है।”

सैकड़ों युवाओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाई

कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों युवाओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाई। संत जेवियर्स कॉलेज, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज और NSS के छात्रों की जोश से भरी भागीदारी ने इस आयोजन को खास बना दिया। दौड़ के बाद रांची की सड़कों पर नेत्रदान जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें आईएमए रांची-झारखंड, एफ.जे.सी.सी.आई और झारखंड स्टेट सर्विस एसोसिएशन जैसे संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

लगातार 23वां रन फॉर विजन और सातवां ब्लाइंड फोल्डेड रन है

कश्यप मेमोरियल आई बैंक की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. भारती कश्यप ने बताया कि यह लगातार 23वां रन फॉर विजन और सातवां ब्लाइंड फोल्डेड रन है। अब तक संस्था ने 1015 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए हैं, जिनमें पिछले पांच सालों में 490 नेत्र प्रत्यारोपण शामिल हैं। डॉ. कश्यप ने यह भी कहा कि भारत में हर साल करीब 2.5 लाख लोगों को कॉर्निया की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्ध कॉर्निया और वास्तविक प्रत्यारोपण के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।

सामाजिक आंदोलन बन चूका यहाँ कार्यक्रम

कार्यक्रम में विजेताओं और नेत्रदान के लिए आगे आए परिवारों को पदमश्री मुकुंद नायक, डॉ. बी.पी. कश्यप, डॉ. अनुज सिन्हा और अन्य गणमान्य हस्तियों ने सम्मानित किया। संदेश साफ है की रन फॉर विजन अब सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने वाला सामाजिक आंदोलन बन चुका है।