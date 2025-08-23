Home > क्राइम > Jharkhand: रांची में बस से दो करोड़ के जाली नोट बरामद, बड़े सिंडिकेट का खुलासा

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 23, 2025 19:29:12 IST

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: झारखण्ड की राजधानी रांची से सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक बस से करीब दो करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं। इस कार्रवाई ने बड़े सिंडिकेट के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है।

डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की कार्रवाही 

डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार सुबह सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट बस स्टैंड में छापेमारी की। इस दौरान पटना से आने वाली बसों की सघन जांच शुरू की गई।

बस के अंदर बक्सों से जाली नोटों की भरी खेप बरामद 

तलाशी के दौरान एक बस के अंदर रखे तीन बंद बक्सों से जाली नोटों की भारी खेप मिली। जब गिनती की गई तो रकम लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई। मौके से पुलिस ने दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, ये जाली नोट पटना से रांची लाए जा रहे थे और यहां से अलग-अलग जिलों में खपाने की योजना थी। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जिसकी जड़ें बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में फैली हुई हैं।

इस पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर लिया जाएगा

डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया की ‘गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। बस की तलाशी के दौरान तीन बक्सों से जाली नोट बरामद हुए हैं। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके तार किस बड़े गिरोह से जुड़े हैं, इसकी जांच की जा रही है।’

