Jharkhand Crime: मां को अकेले में गैरमर्द के साथ देखता था अक्सर, एक दिन तो हद हो गई; फिर खुद पर नहीं रहा काबू

Jharkhand Crime: झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में मोहम्मद तनवीर की हत्या का खुलासा करते हुए मोहम्मद जावेद अख्तर और मोहम्मद इजाज उर्फ गोल्डन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि जावेद की मां के साथ तनवीर का अवैध संबंध था. जावेद ने कई बार समझाया, लेकिन नहीं मानने पर उसने अपने दोस्त इजाज उर्फ गोल्डन के साथ मिलकर मार डाला. 26 मई को तनवीर मनीटोला से बाइक से गुजर रहा था. जावेद ने रोक कर समझाने की कोशिश की तो तनवीर से बहस हो गई. इसके बाद लोहे के रॉड से जावेद ने तनवीर की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

तनवीर का था जावेद की मां के साथ अवैध संबंध

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, जावेद की मां के साथ तनवीर के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर समाज में चर्चा हो रही थ. इस बीच यह बात जावेद तक भी पहुंची. घटना वाले दिन यानी 26 मई, 2026 को रास्ते में जावेद से तनवीर की मुलाकात हुई. इस दौरान बातचीत के दौरान तनवीर ने जावेद को उसकी मां से संबंधित कुछ बातें कहीं, जो जावेद का नागवार गुजरीं. उस समय जावेद के साथ मौजूद उसका दोस्त इजाज उर्फ गोल्डन भी मौजूद था.

कई बार मां और तनवीर का साथ देखा था जावेद ने

इजाज ने जावेद से कहा कि तनवीर तुम्हारी के साथ अवैध संबंध बनाता, जिससे समाज में थू-थू हो रही है. इसके बाद जावेद कुछ दूर जाने के बाद तनवीर बाइक घुमाकर वापस तनवीर के घर के पास पहुंचा. इसके बाद जावेद ने बुलेट का गार्ड से तनवीर के सिर और पैर पर कई बार प्रहार किया. इस हमले से तनवीर बुरी तरह से जख्मी हो गया. इस घटना को अंजाम देकर जावेद और गोल्डन मौके से फरार हो गया.

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वहीं घायल अवस्था में सड़क पर पड़े तनवीर को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां पर इलाज के दौरान तनवीर की मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलने के बाद डोरंडा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के कुछ देर बाद पुलिस ने गोल्डन को पकड़ा. इसके बाद पुलिस की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर मुख्य आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों ने पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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कुल मिलाकर जावेद ने बताया कि उसकी मां के साथ तनवीर के अवैध/अनैतिक संबंध थे. मना करने के बाद ही तनवीर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गुस्से में जावेद ने इजाज की मदद से तनवीर का लोहे के रोड से पीटकर मार डाला.

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घर आकर तनवीर उसकी मां को कमरे में क्यों ले जाता था, अंदर से कर लेता था बंद; पता चलते ही आया भूचाल