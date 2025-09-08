Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: धनबाद के झरिया इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह पांडे बस्ती गुलगुलिया पट्टी में सोमवार की अहले सुबह पति-पत्नी के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। उमेश गुलगुलिया नामक युवक ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उमेश रविवार की रात करीब आठ बजे काम से घर लौटा। उस वक्त पत्नी घर पर नहीं थी। लगभग दो घंटे बाद सोनिया लौटी तो उमेश भड़क गया और लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी।

परिवार का आरोप

दोनों ने किसी तरह खाना खाया और सो गए। लेकिन आधी रात को घटना ने रौद्र रूप ले लिया। सोमवार की सुबह करीब तीन बजे उमेश की नींद टूटी तो उसने देखा कि पत्नी मृत पड़ी है। आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि पिटाई के बाद वह सो गया था और सुबह उठने पर पत्नी को मृत पाया। लेकिन मृतका के परिजनों ने उमेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उमेश अक्सर शराब के नशे में सोनिया से मारपीट करता था। बीती रात भी उसने बर्बरता से पिटाई की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने मांग की है कि उमेश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

पुलिस जांच जारी

सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एसएनएमएमसीएच (SNMMCH) धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि हो पाएगी। आरोपी पति उमेश को हिरासत में लेकर पूछताछ जा रही है।

