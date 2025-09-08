Home > झारखंड > Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

Crime News: धनबाद के झरिया इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उमेश गुलगुलिया नामक युवक ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 8, 2025 11:06:03 IST

husband wife crime news
husband wife crime news

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: धनबाद के झरिया इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह पांडे बस्ती गुलगुलिया पट्टी में सोमवार की अहले सुबह पति-पत्नी के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। उमेश गुलगुलिया नामक युवक ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उमेश रविवार की रात करीब आठ बजे काम से घर लौटा। उस वक्त पत्नी घर पर नहीं थी। लगभग दो घंटे बाद सोनिया लौटी तो उमेश भड़क गया और लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी।

परिवार का आरोप

दोनों ने किसी तरह खाना खाया और सो गए। लेकिन आधी रात को घटना ने रौद्र रूप ले लिया। सोमवार की सुबह करीब तीन बजे उमेश की नींद टूटी तो उसने देखा कि पत्नी मृत पड़ी है। आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि पिटाई के बाद वह सो गया था और सुबह उठने पर पत्नी को मृत पाया। लेकिन मृतका के परिजनों ने उमेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उमेश अक्सर शराब के नशे में सोनिया से मारपीट करता था। बीती रात भी उसने बर्बरता से पिटाई की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने मांग की है कि उमेश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

पुलिस जांच जारी

सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एसएनएमएमसीएच (SNMMCH) धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि हो पाएगी। आरोपी पति उमेश को हिरासत में लेकर पूछताछ जा रही है। 

Bhupen Hazarika Centenary Year: डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष लेख

Tags: husband wifehusband wife crime newsjharkhand crime newsmurder caseranchi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला
Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला
Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला
Jharkhand Crime News: झारखंड में पति बना हैवान! पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?