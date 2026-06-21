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Jharkhand News: जिंदा थी बेटी, पिता ने उठा दी अर्थी; पति के मांग भरने से पहले दुल्हन ने तोड़ी थी शादी

Jharkhand Crime: झारखंड के गढ़वा ज़िले के एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आज से लगभग एक महीने पहले, रामना ब्लॉक इलाके में अपनी शादी के दौरान, एक दुल्हन ने सिंदूर-दान की रस्म में शामिल होने से मना कर दिया था,

By: Heena Khan | Published: June 21, 2026 9:28:37 AM IST

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Jharkhand Crime: झारखंड के गढ़वा ज़िले के एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आज से लगभग एक महीने पहले, रामना ब्लॉक इलाके में अपनी शादी के दौरान, एक दुल्हन ने सिंदूर-दान की रस्म में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसके चलते घर की बेटी के हाथ पीले होने से रह गए यानी शादी टूट गई. बेटी की इस हरकत से पिता पूरी तरह टूट चुका था और काफी खफा भी था, लड़की के माता-पिता और पूरा परिवार गुस्से में था और उन्हें सामाजिक बदनामी और सार्वजनिक अपमान की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. इसी गुस्से में आकर परिवार ने कुछ ऐसा किया जिसे देख हर कोई हैरान रह गया और हर किसी की आँखों से आंसू निकल आए.

पिता नई जलाई बेटी की चिता 

दरअसल, अपनी बेटी की हरकत से पिता सुखत राम ने अपनी ज़िंदा बेटी पुष्पा कुमारी का एक प्रतीकात्मक पुतला बनाया. उसे मृत मानकर, उन्होंने न केवल उसकी शव यात्रा निकाली, बल्कि श्मशान ले जाकर अंतिम संस्कार करने से पहले उस पुतले को पूरे गाँव में में भी घुमाया. इस प्रक्रिया के दौरान, पिता ने चिता को आग दिखाने (मुखाग्नि) की रस्म भी निभाई. अपनी ज़िंदा बेटी को मृत घोषित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो  उनके लिए मर चुकी है क्योंकि उसने समाज के सामने पूरे परिवार को इज्जत मिट्टी में मिला दी. ज़िंदा बेटी के पुतले के साथ परिवार द्वारा किए गए इस अनोखे अंतिम संस्कार का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

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सिंदूर लगाने से किया साफ इंकार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अजीब घटना झारखंड के गढ़वा ज़िले के रामना ब्लॉक के बागोंधा टोला से सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, बागोंधा टोला के निवासी सुखत राम की बेटी पुष्पा कुमारी की शादी गढ़वा पुलिस स्टेशन इलाके के जोब्रैया गाँव के दशरथ राम (उर्फ़ बसंत राम) के बेटे दीपक कुमार रवि के साथ तय हुई थी. तय कार्यक्रम केमुताबिक,, बारात धूमधाम से बागोंधा टोला पहुँची. बारात के स्वागत के बाद, जयमाला की रस्म हुई, वहीँ फिर शादी के मंडप में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच शादी की अन्य रस्में निभाई जा रही थीं. लेकिन, जैसे ही सिंदूर-दान की रस्म शुरू हुई और दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरना चाहा, पुष्पा कुमारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और शादी रद्द कर दी. 

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Tags: crime newsJharkhand News
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