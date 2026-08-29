Jharkhand Crime: मनीषा के प्यार में हत्यारा बना हसन, पति को रास्ते से हटाने की रची साजिश, बाइक से टक्कर मारकर उतारा मौत के घाट

Jharkhand Crime: मकान मालकिन से कथित प्रेम संबंध और पति को रास्ते से हटाने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में रवि प्रकाश की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले की जांच के दौरान उसकी पत्नी मनीषा देवी, उसके कथित प्रेमी मोहम्मद हसन और सहयोगी मोहम्मद परवेज की भूमिका सामने आई. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, मोहम्मद हसन किराये के मकान की तलाश में मनीषा के परिवार के संपर्क में आया था. इसी दौरान मनीषा और हसन के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध बन गए. आरोप है कि मनीषा अपने पति रवि प्रकाश से अलग होना चाहती थी और तलाक की कोशिश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी.

मनीषा और हसन ने रवि को रास्ते से हटाने की रची साजिश

इसके बाद पुलिस के मुताबिक, मनीषा और हसन ने रवि को रास्ते से हटाने की कथित साजिश रची. मनीषा अपने मायके गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के बरवाही गांव चली गई और पति रवि प्रकाश को वहां बुलाया. पुलिस का दावा है कि रवि प्रकाश के घर से निकलने के बाद मनीषा लगातार उसके मोबाइल लोकेशन की जानकारी मोहम्मद हसन को देती रही. जैसे ही रवि बरवाही गांव के पास जंगल वाले इलाके में पहुंचा, आरोप है कि हसन ने अपने सहयोगी मोहम्मद परवेज के साथ उसकी बाइक को टक्कर मार दी.

बताया जा रहा है कि इस दुखद हादसे में रवि प्रकाश की मौत हो गई. इसके बाद घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई. मनीषा ने पुलिस को आवेदन देकर अज्ञात वाहन की टक्कर से पति की मौत होने की बात कही.

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मृतक की मां ने जताया शक

हालांकि रवि प्रकाश की मां को बहू की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने सड़क हादसे की बात मानने से इनकार करते हुए मनीषा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और पूरे मामले की जांच की मांग की. शिकायत के बाद पुलिस ने करीब दो महीने तक मामले की जांच की. तकनीकी सेल की मदद से मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की पड़ताल की गई. पुलिस के मुताबिक, जांच में मनीषा और मोहम्मद हसन के बीच लगातार बातचीत के सुराग मिले. हादसे के समय हसन की लोकेशन भी घटनास्थल के आसपास मिली.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

जांच के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद हसन को गढ़वा जिले के भंडरिया से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान हसन से मिले सुरागों के बाद मनीषा देवी और मोहम्मद परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया. रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि मृतक की मां के आवेदन के बाद तकनीकी जांच के जरिए मामले को आगे बढ़ाया गया. कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन से पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर मामले का खुलासा हुआ.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)

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