जमशेदपुर में विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद, चापड़ से हमला…3 युवक घायल, इलाके में QRT तैनात

Jharkhand News: जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के काशीडीह लाइन नंबर-13 के पास रविवार रात प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. मामूली कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और धारदार हथियार से हमला किए जाने का आरोप है. घटना में तीन युवक घायल हुए हैं.

घायलों की पहचान जय कुमार यादव, सोनू यादव और कुंभ यादव के रूप में हुई है. जय कुमार यादव का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जबकि सोनू यादव और कुंभ यादव को बेहतर इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) में भर्ती कराया गया है.

रास्ता मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, काशीडीह से प्रतिमा विसर्जन का जुलूस गुजर रहा था. इसी दौरान शुभम नामक युवक ने जुलूस से आगे निकलने के लिए रास्ता मांगा. इसी बात को लेकर जुलूस में शामिल कुछ लोगों और शुभम के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि इसके बाद शुभम के साथ मारपीट की गई.

बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके मोहल्ले के कुछ युवक मौके पर पहुंचे. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान चापड़ से हमला किए जाने की बात सामने आई, जिसमें तीन युवक घायल हो गए.

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मौके पर पहुंची पुलिस, QRT तैनात

घटना की सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एहतियात के तौर पर इलाके में QRT (Quick Response Team) की तैनाती की गई है. पुलिस आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट

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