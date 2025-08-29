Home > झारखंड > Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, कहा—गुरुजी और रामदास सोरेन का निधन अपूरणीय क्षति

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 29, 2025 22:02:47 IST

Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन
Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand:  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन संग घोड़ाबांधा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री स्व. रामदास सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमनी सोरेन और पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात

मुख्यमंत्री ने स्व. रामदास सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने रामदास सोरेन की धर्मपत्नी सूरजमनी सोरेन और पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात कर ढांढ़स बंधाया।

Maratha Reservation: फडणवीस जी में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, नहीं मिला 7 दिनों में मराठा आरक्षण – हर्षवर्धन सपकाल

मुख्यमंत्री का भावुक बयान

मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा—
“आदरणीय गुरुजी (शिबू सोरेन) के निधन के महज कुछ दिनों के भीतर ही रामदास सोरेन जी का आकस्मिक निधन हो गया। यह राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज झारखंड के कोने-कोने से लोग यहां पहुंचे हैं और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारी ओर से भी उन्हें शत-शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि।”

राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

झामुमो परिवार और पूरे राजनीतिक जगत में इस घटना से गहरा शोक है। स्व. रामदास सोरेन को उनके सरल व्यक्तित्व और जनसेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामदास सोरेन का योगदान झारखंड की राजनीति और समाज में हमेशा अमर रहेगा।

Indian Railways: पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों का टाइम टेबल जारी, अब फेस्टिवल पर घर जाना आसान

श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़

संस्कार भोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग पहुंचे और श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान पूरा माहौल भावुक हो उठा।

Tags: Jharkhand CM Hemant SorenJharkhand Newsjharkhand politicsRamdas Soren deathShibu Soren
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन
Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन
Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन
Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?