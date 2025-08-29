Jharkhand: रामदास सोरेन के संस्कार भोज में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन संग घोड़ाबांधा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री स्व. रामदास सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमनी सोरेन और पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात

मुख्यमंत्री ने स्व. रामदास सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने रामदास सोरेन की धर्मपत्नी सूरजमनी सोरेन और पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात कर ढांढ़स बंधाया।

मुख्यमंत्री का भावुक बयान

मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा—

“आदरणीय गुरुजी (शिबू सोरेन) के निधन के महज कुछ दिनों के भीतर ही रामदास सोरेन जी का आकस्मिक निधन हो गया। यह राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज झारखंड के कोने-कोने से लोग यहां पहुंचे हैं और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारी ओर से भी उन्हें शत-शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि।”

राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

झामुमो परिवार और पूरे राजनीतिक जगत में इस घटना से गहरा शोक है। स्व. रामदास सोरेन को उनके सरल व्यक्तित्व और जनसेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामदास सोरेन का योगदान झारखंड की राजनीति और समाज में हमेशा अमर रहेगा।

श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़

संस्कार भोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग पहुंचे और श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान पूरा माहौल भावुक हो उठा।