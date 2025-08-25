Jharkhand: स्मार्ट सिटी धुर्वा में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का सीएम हेमन्त सोरेन ने किया निरीक्षण, ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश

रांची मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: राजधानी रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज स्थल निरीक्षण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कन्वेंशन सेंटर जैसी अधोसंरचना राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए इसको समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बीच में ही निर्माण कार्य रुक गया

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। करीब पाँच हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस सेंटर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन कुछ कारणों से बीच में ही निर्माण कार्य रुक गया और अब यह परियोजना अधर में है।

CM सोरेन ने कहा

मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि अधूरे पड़े प्रोजेक्ट जनता के हित में नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक ठोस और कारगर कार्ययोजना बनाई जाए ताकि आने वाले समय में इस कन्वेंशन सेंटर का राज्यहित में बेहतर उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रांची जैसे शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना बेहद जरूरी है, जिससे यहां बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजन किए जा सकें।

इस मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, स्मार्ट सिटी सीईओ सूरज कुमार, जीएम स्मार्ट सिटी राकेश नंदकुलियार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण से साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार अधूरी पड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए गंभीर है और आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को नई दिशा देने की तैयारी में है।