Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन – स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लिया तैयारियों का जायजा

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 3, 2025 20:59:13 IST

Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन – स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लिया तैयारियों का जायजा
Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन – स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लिया तैयारियों का जायजा

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: कांके स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (रिनपास) अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर 4 से 6 सितंबर तक जे.ई. धनजीभॉय अकादमिक एंड रिसर्च सेंटर में तीन दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि यह पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि रिनपास जैसी प्रतिष्ठित संस्था राज्य की सेवा कर रही है और अब अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि शताब्दी समारोह का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक और मनोचिकित्सक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा तेजी से अवसाद और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं- अंसारी 

डॉ. अंसारी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा तेजी से अवसाद और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में रिनपास जैसी संस्था उनकी देखभाल और इलाज में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने रिनपास के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आने वाले समय में इसे और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी।

हेमंत सोरेन सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है 

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में छह जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की दिशा में काम चल रहा है। मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य कर रही है, वैसा काम पूर्ववर्ती भाजपा सरकार कभी नहीं कर सकी।

शताब्दी समारोह को लेकर राजधानी रांची में खासा उत्साह है

उधर, शताब्दी समारोह को लेकर राजधानी रांची में खासा उत्साह है। रिनपास के पूर्व और वर्तमान चिकित्सक, शोधार्थी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि तीन दिवसीय समारोह में मानसिक स्वास्थ्य पर शोधपत्रों का वाचन, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

झारखंड की पहचान बन चुके रिनपास ने एक सदी के लंबे सफर में लाखों मरीजों को नई जिंदगी दी है। अब शताब्दी वर्ष के मौके पर संस्था के भविष्य की नई दिशा तय होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
Jharkhand: रिनपास का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
