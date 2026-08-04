झारखंड ब्रिज मॉडल की खुली पोल! धान के खेत में करोड़ों का पुल, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

Jharkhand Crime News: बिहार में धान के खेत के बीच बने पुल को लेकर देशभर में छिड़ी बहस के बीच अब झारखंड के गढ़वा जिले से भी एक ऐसा मामला सामने आया है. इसने सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता और योजना निर्माण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत करीब 1.81 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया पुल उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ गया. पहली ही बारिश में पुल के एप्रोच पथ का गार्डवाल ढह गया, जबकि स्थानीय ग्रामीण शुरू से ही इस निर्माण का विरोध कर रहे थे.

ग्रामीणों ने लगाए आरोप

गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के पतसर गांव में बने इस पुल को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जगह पुल बनाया गया, वहां इसकी जरूरत ही नहीं थी. उनका कहना है कि यदि जल निकासी की समस्या थी तो छोटी पुलिया या छलका पर्याप्त होता लेकिन करोड़ों रुपये खर्च कर ऊंचा पुल बना दिया गया. अब हालात ऐसे हैं कि पुल तक पहुंचने वाला रास्ता जमीन से काफी ऊंचा हो गया है और ग्रामीणों के लिए उस पर वाहन चढ़ाना भी मुश्किल हो गया है.

शिकायत के बावजूद चालू रहा काम

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान कई तकनीकी खामियां थीं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से की थी. विरोध के चलते कुछ समय के लिए काम भी रुका लेकिन बाद में निर्माण जारी रहा. पहली ही बारिश में गार्डवाल ढहने के बाद ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में बरती गई कथित अनियमितताओं की पोल खुल गई है.

क्या बोले गांव के सरपंच?

गांव के सरपंच अमित मुंडा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस स्थान पर पुल बनाने का कोई औचित्य नहीं था. उनके मुताबिक, स्थानीय जरूरतों की अनदेखी कर परियोजना तैयार की गई और अब पहली बारिश ने उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बिहार के चर्चित ‘धान के खेत में पुल’ विवाद के बाद झारखंड का यह मामला ग्रामीण विकास योजनाओं की योजना-निर्माण प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति और निर्माण गुणवत्ता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस को नया आधार दे सकता है.

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